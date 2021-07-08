快訊

杜拜港口貨櫃輪大爆炸 烈焰沖天25公里外都感震撼

衛福部：考量社區風險建議三級再延長 CECC下午宣布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

90歲阿嬤種的芒果 台南善心人士揪團採購100箱捐家扶童

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市大坑休閒農場90歲蔡阿嬤（左）也幫忙芒果裝箱出貨。圖／大坑休閒農場提供
台南市大坑休閒農場90歲蔡阿嬤（左）也幫忙芒果裝箱出貨。圖／大坑休閒農場提供

台南善心人士揪團購買100箱芒果捐贈給北台南家扶中心和南台南家扶中心，希望讓小朋友享用最當季的香甜芒果，另一方面也幫助在地果農銷售辛苦整年的心血。

5月19日全台升為三級警戒後，各行各業維持生存很不容易，而小朋友在家停課不停學，家用開銷也增加；發動此次送暖給台南家扶的周俊豪，本身是新營太子國中學務主任，因周家以前務農，他深知果農在盛產期遇到疫情難銷售的困境，邀約日安牙醫診所院長陳威辰醫師、王士豪、王啟鴻、蘇俊銘等各行業好友，購買新化大坑休閒農場100箱金煌芒果，捐贈給台南家扶中心的小朋友們享用，盼拋磚引玉幫助在地果農並傳遞暖暖愛心。

新化大坑農場盛產的金煌芒果，是由高齡9旬的可愛蔡阿嬤和兒子蔡澄文親手栽種，已傳承四代，蔡家人用心種出肥美碩大的果實。

蔡澄文表示，另有其他為善不欲人知的企業家也發起愛心訂購，幫助果農度過難關之餘，也用實際行動力挺最辛苦的第一線醫護人員，「這樣的愛心不僅是對果農最良善的支持，也讓每顆芒果發揮最美好的價值。」

「蔡阿嬤種的芒果，一定是有著阿嬤滿滿的愛！」北台南家扶中心主任莊淑惠說，謝謝親切可愛的蔡家人，家扶中心的小朋友們能吃到蔡阿嬤親手照顧、用心栽培的芒果，這個夏天一定幸福滿分。南台南家扶中心主任李保良表示，謝謝這群來自各行業的熱血台南人，讓扶助家庭和小孩品嚐到當季最美味的芒果。

芒果 家扶中心 阿嬤

延伸閱讀

退休教授台南玉井採芒果失蹤7天 山區尋獲背包人無下文

花蓮卓溪夏雪芒果上市 世豐電力拋磚引玉購650箱

花蓮卓溪鄉打造芒果界LV 世豐電力採購650箱

日本再贈台灣疫苗 台南：讓專機載疫苗來、載芒果回去

相關新聞

捕鼠高手猛禽黑翅鳶夫婦築巢捕鼠餵鶵鳥 嘉義鳥友驚豔

全台三級防疫警戒，民眾減少群聚外出，動植物生態不受人為干擾，動植物活躍，夏季午後雷陣雨雨，天氣晴朗，空氣清新，嘉義生態觀...

防疫三級未解封 立榮嘉義飛金門澎湖未復航票價先調漲

新冠肺炎本土疫情延燒，三級防疫延長到12日，衝擊大眾運輸業，嘉義航空站唯一的立榮航空公司嘉義飛金門、澎湖航班，停飛到12...

行動不便居家醫療患者 奇美醫到宅施打疫苗

體貼行動不便居家醫療患者，永康奇美醫學中心推出到宅施打疫苗，讓符合施打資格患者，分散在家治療顯然也比集中於院所治療更能降...

曾文水庫蓄水「回春」 第3艘抽泥船今年可望加入拚清淤

清淤破紀錄！經濟部水利署表示在抗旱期間，趁著水庫水位低，全力動員拚清淤！從去年 6 月開始到今年 5 月為止，全國總清淤...

90歲阿嬤種的芒果 台南善心人士揪團採購100箱捐家扶童

台南善心人士揪團購買100箱芒果捐贈給北台南家扶中心和南台南家扶中心，希望讓小朋友享用最當季的香甜芒果，另一方面也幫助在...

白河千人大型接種站開打 張世賢發送面罩籲落實防疫

台南市政府衛生局今在白河商工開設大型疫苗接種站，預計注射1100人，市議員張世賢關心民眾接種情形，上午前往發放防飛沫面罩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。