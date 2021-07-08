90歲阿嬤種的芒果 台南善心人士揪團採購100箱捐家扶童

台南善心人士揪團購買100箱芒果捐贈給北台南家扶中心和南台南家扶中心，希望讓小朋友享用最當季的香甜芒果，另一方面也幫助在地果農銷售辛苦整年的心血。

5月19日全台升為三級警戒後，各行各業維持生存很不容易，而小朋友在家停課不停學，家用開銷也增加；發動此次送暖給台南家扶的周俊豪，本身是新營太子國中學務主任，因周家以前務農，他深知果農在盛產期遇到疫情難銷售的困境，邀約日安牙醫診所院長陳威辰醫師、王士豪、王啟鴻、蘇俊銘等各行業好友，購買新化大坑休閒農場100箱金煌芒果，捐贈給台南家扶中心的小朋友們享用，盼拋磚引玉幫助在地果農並傳遞暖暖愛心。

新化大坑農場盛產的金煌芒果，是由高齡9旬的可愛蔡阿嬤和兒子蔡澄文親手栽種，已傳承四代，蔡家人用心種出肥美碩大的果實。

蔡澄文表示，另有其他為善不欲人知的企業家也發起愛心訂購，幫助果農度過難關之餘，也用實際行動力挺最辛苦的第一線醫護人員，「這樣的愛心不僅是對果農最良善的支持，也讓每顆芒果發揮最美好的價值。」

「蔡阿嬤種的芒果，一定是有著阿嬤滿滿的愛！」北台南家扶中心主任莊淑惠說，謝謝親切可愛的蔡家人，家扶中心的小朋友們能吃到蔡阿嬤親手照顧、用心栽培的芒果，這個夏天一定幸福滿分。南台南家扶中心主任李保良表示，謝謝這群來自各行業的熱血台南人，讓扶助家庭和小孩品嚐到當季最美味的芒果。