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曾文水庫蓄水「回春」 第3艘抽泥船今年可望加入拚清淤
清淤破紀錄！經濟部水利署表示在抗旱期間，趁著水庫水位低，全力動員拚清淤！從去年 6 月開始到今年 5 月為止，全國總清淤量就高達 1650 萬立方公尺，用水庫來換算，就是超過 3 座庫容為 504 萬立方公尺的寶山水庫！
南區水資源局粼波南水粉絲專頁也分享這則訊息，水利署表示水庫清淤 1650 萬立方公尺，也就代表全國水庫總共增加了 1650 萬立方公尺的蓄水空間，下雨時，就有機會存下更多水。
至於備受關注的曾文水庫方面，今年抗旱的同時也努力拚清淤，國軍支援在6月底提前達成請淤30萬立方公尺的目標，今年的清淤目標量是590萬立方公尺。
南水局指出，恢復曾文水庫庫容，採取多元的清淤策略，最下游透過防淤隧道及永久河道放水口於排洪時期執行水力排砂。
上游透過庫區陸挖及主流河道清疏，年清淤量約50萬立方公尺，今年加上國軍及第六河川局支援下，整體陸挖量可提升至119萬立方公尺以上，可為水庫爭取到更多的庫容空間。
庫區以抽泥船抽泥放淤年約315萬立方公尺；這部分更是清淤的主力，目前有艘抽泥船作業中，行政院長蘇貞昌前一陣子視察後得抽泥船效果好，指示再增加一艘船；南水局副局長鄒漢貴表示，目前正在加緊作業中預計今年會加入作業可以為清淤更超前。
各地水庫水位持續上升！曾文水庫蓄水量今天上午已達2億9765萬立方公尺，是全台水庫中最多，也讓嘉義、台南的水情，可以恢復正常。
鄒漢貴表示，曾文水庫目前已經「回春」，未來也會持續透過陸挖、抽泥及水力排砂等方式，為水庫恢復庫容，存下更多水。
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