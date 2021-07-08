快訊

杜拜港口貨櫃輪大爆炸 烈焰沖天25公里外都感震撼

衛福部：考量社區風險建議三級再延長 CECC下午宣布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾文水庫蓄水「回春」 第3艘抽泥船今年可望加入拚清淤

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
曾文水庫抗旱兼拚清淤。圖／南水局提供
曾文水庫抗旱兼拚清淤。圖／南水局提供

清淤破紀錄！經濟部水利署表示在抗旱期間，趁著水庫水位低，全力動員拚清淤！從去年 6 月開始到今年 5 月為止，全國總清淤量就高達 1650 萬立方公尺，用水庫來換算，就是超過 3 座庫容為 504 萬立方公尺的寶山水庫！

南區水資源局粼波南水粉絲專頁也分享這則訊息，水利署表示水庫清淤 1650 萬立方公尺，也就代表全國水庫總共增加了 1650 萬立方公尺的蓄水空間，下雨時，就有機會存下更多水。

至於備受關注的曾文水庫方面，今年抗旱的同時也努力拚清淤，國軍支援在6月底提前達成請淤30萬立方公尺的目標，今年的清淤目標量是590萬立方公尺。

南水局指出，恢復曾文水庫庫容，採取多元的清淤策略，最下游透過防淤隧道及永久河道放水口於排洪時期執行水力排砂。

上游透過庫區陸挖及主流河道清疏，年清淤量約50萬立方公尺，今年加上國軍及第六河川局支援下，整體陸挖量可提升至119萬立方公尺以上，可為水庫爭取到更多的庫容空間。

庫區以抽泥船抽泥放淤年約315萬立方公尺；這部分更是清淤的主力，目前有艘抽泥船作業中，行政院長蘇貞昌前一陣子視察後得抽泥船效果好，指示再增加一艘船；南水局副局長鄒漢貴表示，目前正在加緊作業中預計今年會加入作業可以為清淤更超前。

各地水庫水位持續上升！曾文水庫蓄水量今天上午已達2億9765萬立方公尺，是全台水庫中最多，也讓嘉義、台南的水情，可以恢復正常。

鄒漢貴表示，曾文水庫目前已經「回春」，未來也會持續透過陸挖、抽泥及水力排砂等方式，為水庫恢復庫容，存下更多水。

曾文水庫庫區使用抽砂船排砂效果好，今年度有第3艘抽砂船加入。記者吳淑玲／攝影
曾文水庫庫區使用抽砂船排砂效果好，今年度有第3艘抽砂船加入。記者吳淑玲／攝影

水庫 曾文 抗旱

延伸閱讀

曾文水庫蓄水量重回全台最高 準備供灌2期稻作

提前達標！國軍支援曾文水庫清淤 水庫多出30萬噸容量

嘉義仁義潭及蘭潭水滿 今年蓄水首度雙破9成

大雨挹注嘉義仁義潭水庫近滿水位 民眾捕捉溪流奔騰美景

相關新聞

捕鼠高手猛禽黑翅鳶夫婦築巢捕鼠餵鶵鳥 嘉義鳥友驚豔

全台三級防疫警戒，民眾減少群聚外出，動植物生態不受人為干擾，動植物活躍，夏季午後雷陣雨雨，天氣晴朗，空氣清新，嘉義生態觀...

防疫三級未解封 立榮嘉義飛金門澎湖未復航票價先調漲

新冠肺炎本土疫情延燒，三級防疫延長到12日，衝擊大眾運輸業，嘉義航空站唯一的立榮航空公司嘉義飛金門、澎湖航班，停飛到12...

行動不便居家醫療患者 奇美醫到宅施打疫苗

體貼行動不便居家醫療患者，永康奇美醫學中心推出到宅施打疫苗，讓符合施打資格患者，分散在家治療顯然也比集中於院所治療更能降...

曾文水庫蓄水「回春」 第3艘抽泥船今年可望加入拚清淤

清淤破紀錄！經濟部水利署表示在抗旱期間，趁著水庫水位低，全力動員拚清淤！從去年 6 月開始到今年 5 月為止，全國總清淤...

90歲阿嬤種的芒果 台南善心人士揪團採購100箱捐家扶童

台南善心人士揪團購買100箱芒果捐贈給北台南家扶中心和南台南家扶中心，希望讓小朋友享用最當季的香甜芒果，另一方面也幫助在...

白河千人大型接種站開打 張世賢發送面罩籲落實防疫

台南市政府衛生局今在白河商工開設大型疫苗接種站，預計注射1100人，市議員張世賢關心民眾接種情形，上午前往發放防飛沫面罩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。