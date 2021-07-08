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調整重點性執法 白河警公布最新7處超速取締熱點

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市白河警分局公布最新7處超速取締熱點，籲請用路人遵守，以免受罰。記者謝進盛／翻攝
台南市白河警分局公布最新7處超速取締熱點，籲請用路人遵守，以免受罰。記者謝進盛／翻攝

疫情趨緩，街頭車流日增，台南市白河警分局今公布轄區7處超速取締熱區，籲請用路人配合限速，以免受罰。

7月起，白河分局轄內最新超速取締熱點分別是「台1線280.1公里南下」、「172線35.7公里」、「172線36.6公里」、「165線16.26公里」、「165線10.3公里」、「南314線6.4公里」、「南314線6.88公里」等7處。

警方說，白河分局110年迄今共發生8件死亡車禍，造成8人死亡，經分析，其中4件涉嫌超速，比例高達5成。為因應防疫警戒調整預做準備，警方除針對轄內易肇事及超速路段，加強規劃測速照相勤務，並公布最新超速取締點，希望藉由不定時、不定點之取締，提醒民眾減速慢行，勿搶快勿超速。

白河分局長陳明宏表示，轄區內測速照相地點都是根據「事故發生熱點」、「民眾報案及輿情」、「人車流量」等因素來滾動式調整。

今年發生多起超速自撞事故，尤以「山區道路」、「轉彎處」居多，希望系統性取締超速，建立大家正確「速度管理」觀念，再次呼籲用路人勿抱持僥倖心態，切實遵循速度標誌行駛。

白河

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