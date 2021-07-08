嘉市莫德納今開放69歲以上預約 西區仍有名額東區額滿

嘉義市70歲以上長者第二梯次接種莫德納疫苗，昨開放網路預約3小時就額滿，市府開放1000個名額今天上午8點半起，開放69歲以上長者預約，才開放30分鐘，東區已額滿，西區部分時段尚有名額，預約成功可於明後2日，東區在北興國中活動中心、西區在港坪體育館接種。

根據預約系統顯示，由聖馬爾定醫院承辦的北興國中接種站，目前已全數額滿；陽明醫院承辦的港坪體育館接種站，目前9日上午僅剩11時、下午還有部分時段能預約，周六上下午都還有部分時段能預約。

嘉義市長黃敏惠鼓勵，69歲以上長者請把握機會，盡速上網預約，嘉義市政府衛生局呼籲，請市民朋友到「嘉義市政府疫苗接種預約系統」預約，才算預約成功，不受理現場掛號。

港坪體育館預約網址

http://www.ymhospital.com.tw/nym/covid19_vaccine999/index.html，電話05-2284567；

北興國中