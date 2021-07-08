嘉義縣獨創疫苗快打車！服務一站到位 單日可萬人接種

嘉義縣6月15日起連辦52場疫苗擴大接種站，參考宇美町打法，採醫護動、民眾不動原則外，獨創「疫苗快打車」，掛號、量血壓、問診、休息觀察1站到位，接種速度快、安全，每組每小時可服務150人，是以高齡長者需求研發的服務模式。

疫情延燒，疫苗陸續配發，接種疫苗成為防疫首要工作，嘉縣配合中央政策，從高齡者優先接種，逐批調降接種年齡，為快速提升社區防禦力，疫苗接種搶效率，但礙於長者行動力，提供到宅、村里巡迴設站，在16鄉鎮規畫16處疫苗擴大接種站，提升接種服務量。

縣長翁章梁說，疫苗開打後，嘉縣共開設52場疫苗擴大接種站，除講求效率，更需兼具安全、留觀等候需求，每場都到場了解接種情形，「快打車」讓老人家不用一直換座位移動。

除人潮多時等候區停留外，一進場就定位，所有流程一次完成，不但速度快、安全，一場最高紀錄1300人，若疫苗充足，單日將可開設6至8場擴大接種站，加上巡迴村里或定點設站，各合約院所同時提供服務，每日服務量可達1萬人次以上。

衛生局長趙紋華表示，疫苗接種後須留觀15分鐘，嘉縣長者比率高，打疫苗優先考量長者行動力及安全性，參考日本「宇美町」打法，獨創「疫苗快打車」，整合掛號醫師評估、行動式量血壓，除等候區外，掛號、量血壓、問診、休息觀察1站到位，接種速度快、安全，每組每小時可服務150人，是以高齡長者需求研發的服務模式。