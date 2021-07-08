捕鼠高手猛禽黑翅鳶夫婦築巢捕鼠餵鶵鳥 嘉義鳥友驚豔

全台三級防疫警戒，民眾減少群聚外出，動植物生態不受人為干擾，動植物活躍，夏季午後雷陣雨雨，天氣晴朗，空氣清新，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘，在嘉義縣中埔鄉三界埔林業苗埔，觀察拍攝一對黑翅鳶夫婦築巢，為餵雛鳥，不斷從天而降，捕抓田鼠，印證「捕鼠高手」稱號。

蘇家弘清晨6點，到中埔鄉觀察拍攝黑翅鳶抓老鼠，觀察其理毛，黑翅鳶擁有一對「紅寶石」銳利眼睛，雪白色身驅，黑翅膀，非常美麗，有時候會在樹上互相呼叫聲。

黑翅鳶喜歡站在高大南洋杉上，以銳利鷹眼巡弋四周，發現獵物迅速俯衝而下，瞬間抓到老鼠，餵食雛鳥飽餐一頓，2年前他在湖內里，觀察有對黑翅鳶築巢獵捕老鼠，哺育3隻雛鳥，母黑翅鳶半小時可叼回6、7隻老鼠，哺育3隻雛鳥。

猛禽黑翅鳶，體型與鴿子差不多大小，一對紅色銳眼，搭配白色貓臉，是鳥友追逐對象，就如日行性貓頭鷹，每隻黑翅鳶雄性成鳥，一年至少可捕捉千隻老鼠；1隻成年雄鳥在繁殖期間，育一窩雛鳥，平均1天要消耗掉10幾隻老鼠，被保育界稱為「捕鼠高手」，為人除鼠害。