嘉市周五施打幼兒園及課照中心人員 942人打莫德納

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠指出，安排9日起公私立幼兒園共932人、課照中心10人，可至2間指定醫院接種疫苗。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠指出，安排9日起公私立幼兒園共932人、課照中心10人，可至2間指定醫院接種疫苗。圖／嘉義市政府提供

高中職以下教職員等列第7類施打順位，其中幼兒園教職員、兒童課後照顧中心服務人員，將成第一波施打，中央預計明天配送莫德納疫苗至各縣市；嘉義市長黃敏惠指出，立即安排後天、9日起，造冊對象公私立幼兒園共932人、課照中心10人，可至2間指定醫院施打。

市府教育處長林立生說，東區的公私立幼兒園人員，9日、12日及13日，下午1點半到4點半，可到嘉基醫院門診大樓3樓保健諮詢中心進行接種；西區的公私立幼兒園、兒童課照中心人員，9日上午8點半到11點及下午1點半到4點，可到部立嘉義醫院2樓的嘉誼廳接種。

林立生強調，國中小、高中教職員已陸續造冊，但安親班部分，目前施打「課後照顧中心」人員，此部分嘉市僅3間，反而更多的是俗稱補習班，有291間；先前市長便向中央呼籲，補教業也該接種，畢竟很多學童下課接著被送去補習，若只施打學校教職員，缺少補教人員並不完備，盼盡快也納入接種順位。

幼兒園 補習 嘉義

延伸閱讀

嘉市3大夜市整備防疫措施 市府指最快這天復業

桃園幼兒園、兒童課後照顧服務中心教職員 9日起打疫苗

幼兒園、課照教職員今打疫苗 岡山農工接種率超過9成

補教業陳情快造冊打疫苗 復課願免費為學生定期快篩

相關新聞

疫情趨緩 張麗善：逾6成民眾打疫苗才可安全解封

國內新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心昨日表示，規劃高強度管制7月13日後可走向開放。雲林縣長張麗善今天表示，要有6成以上民眾施...

行動不便居家醫療患者 奇美醫到宅施打疫苗

體貼行動不便居家醫療患者，永康奇美醫學中心推出到宅施打疫苗，讓符合施打資格患者，分散在家治療顯然也比集中於院所治療更能降...

北部人想揪團逛台南花園夜市 黃偉哲：已備好免費快篩

民眾迫不及待解封，有網友表示12日之後想揪團南下逛花園夜市，但台南市民眾卻憂心疫情會不會死灰復燃，台南市長黃偉哲表示，目...

影／火流星畫破阿里山天際 「它」記錄這絕美瞬間

阿里山國家風景區管理處裝設在嘉義觸口遊客中心的即時影像清楚拍下，阿里山區今天凌晨巨大火流星畫過天際，中央氣象局天文站表示...

嘉義市第2批莫德納疫苗接種 下修至69歲長者

嘉義市將於9日、10 日開始施打第2波莫德納疫苗，今天開放給70歲以上長者預約，截至下午4時尚有預約名額1000名左右，...

台南夜市12日微解封 大東夜市可望下周一率先復業

台南夜市12日後可望微解封，目前已有永康區復華夜市提出防疫計畫，大東、武聖、花園等3大夜市明天也將申請，若經發局審核通過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。