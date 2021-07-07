嘉市周五施打幼兒園及課照中心人員 942人打莫德納

高中職以下教職員等列第7類施打順位，其中幼兒園教職員、兒童課後照顧中心服務人員，將成第一波施打，中央預計明天配送莫德納疫苗至各縣市；嘉義市長黃敏惠指出，立即安排後天、9日起，造冊對象公私立幼兒園共932人、課照中心10人，可至2間指定醫院施打。

市府教育處長林立生說，東區的公私立幼兒園人員，9日、12日及13日，下午1點半到4點半，可到嘉基醫院門診大樓3樓保健諮詢中心進行接種；西區的公私立幼兒園、兒童課照中心人員，9日上午8點半到11點及下午1點半到4點，可到部立嘉義醫院2樓的嘉誼廳接種。

林立生強調，國中小、高中教職員已陸續造冊，但安親班部分，目前施打「課後照顧中心」人員，此部分嘉市僅3間，反而更多的是俗稱補習班，有291間；先前市長便向中央呼籲，補教業也該接種，畢竟很多學童下課接著被送去補習，若只施打學校教職員，缺少補教人員並不完備，盼盡快也納入接種順位。