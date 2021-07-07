嘉大校區圍牆打通道將圳 串聯公園將變身新綠廊
嘉義大學新民校區的北側，緊鄰300年歷史的道將圳、民生公園，不過圍牆隔閡，嘉義市政府提報「道將圳水綠廊道營造計畫」競爭型提案，昨天獲內政部核定經費7200萬元，並補助5760萬，將暢通嘉大與水圳、公園之間，重新打造人行空間，預計明年底前完工。
據了解，民眾常到杭州五街上的民生公園，從新民路散步到民生南路，公園旁就是道將圳、嘉大圍牆，但大多只會於公園這側走動。
市府都發處指出，嘉大校區與道將圳之間原本圍牆，研擬改採通透性圍籬，讓開放空間更寬闊，並可望讓民眾直接穿過道將圳進入校園，會再與校方討論，但因道將圳屬灌溉用水，不適合下水遊玩，將「近水不親水」。
市長黃敏惠說，嘉市有豐富的水與綠資源，一直努力串聯打造友善環境的城市美學空間；都發處代理處長黃緒信說，市府2度拜訪嘉大校長艾群、5次前往內政部營建署參與工作坊討論，昨日通過提案審查，總經費核定7200萬元，中央補助5760萬、自籌1440萬元。
都發處表示，此次範圍包括杭州五街、民生南路的興業西路至杭州五街之間，今年執行整體規畫設計，陸續施作民生公園段人行環境改善、嘉大北側校園與水圳介面改善等，預計明年底完工；之後第2計畫為道將圳的新民世賢段、民生南路及新民路至世賢路人行道改善工程，預估須7200萬元，會繼續爭取。
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