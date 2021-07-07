影／新式蚵棚通過初步考驗 台南每年的蚵棚大戰有解

台南市曾文溪以南養蚵業上月初受強勁西南氣流影響，近兩千個竹製蚵棚被海浪摧毀，散落海岸，滿目瘡痍，環境變色。唯獨高密度聚乙烯等材質的試驗性新式蚵棚仍屹立，南市牡蠣產業發展協會期待市府加速輔導並推廣新式蚵棚，徹底解決長久以來竹製蚵棚的環境問題。

台南曾文溪至二仁溪間的牡蠣養殖，蚵棚是竹製，除了每年養殖季結束要花兩千多萬處理蚵棚，養殖期間若遇颱風、強勁西南氣流，也會受損，並汙染環境。台南牡蠣產業發展協會去年受市府補助，結合業者，製作PVC聚氯乙烯塑膠管、HDPE高聚乙烯材質的蚵棚進行試驗。

上月初彩雲颱風來襲，台南雖只掃到颱風尾，但接續而來的梅雨鋒面引起的強勁西南氣流，海上約兩千個尚未收成完的蚵棚，9成被海浪打毀，漂到岸邊，整個海岸線都是毀損的蚵棚與竹子，還有許多保麗龍、EPP材質的浮具，嚴重影響環境。不過，試驗性新式蚵棚卻仍屹立著，沒有移位。

台南市牡蠣產業發展協會理事長陳俊安說，經檢視，PVC塑膠管蚵棚，因受無數竹製蚵棚撞擊，塑膠管被刺破，而高聚乙烯材質蚵棚沒有受損，只有部分接頭因沒有防滑設置而脫落，顯見高聚乙烯材質的蚵棚經得起考驗，只要再改善並強化就能禁得起更大風浪考驗。

陳俊安表示，經把試驗報告送漁業署，漁業署已函文南市區漁會、市府，要求兩單位輔導牡蠣產業發展協會強化效益評估，並示範、推廣。

台南市農業局漁港及近海管理所長周瓈朝表示，新式蚵棚仍有缺失待改進，將再輔導並改進新式蚵棚，目標是環保更耐用，且能全年放置在海上，讓蚵農能一年四季養殖，徹底解決竹製蚵棚引起的問題。

蚵農洪皇壹表示，而新式蚵棚造價貴，一般蚵農負擔不起，除非政府有補助，且還沒有颱風來襲，至少要經過10幾級大浪考驗，才能證明耐用。