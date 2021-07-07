快訊

網友問為何要拍陳時中馬屁？ 林昶佐回應了

影／新式蚵棚通過初步考驗 台南每年的蚵棚大戰有解

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南以竹製蚵棚養殖牡蠣，每年都造成環境問題。記者鄭惠仁／攝影
台南以竹製蚵棚養殖牡蠣，每年都造成環境問題。記者鄭惠仁／攝影

台南市曾文溪以南養蚵業上月初受強勁西南氣流影響，近兩千個竹製蚵棚被海浪摧毀，散落海岸，滿目瘡痍，環境變色。唯獨高密度聚乙烯等材質的試驗性新式蚵棚仍屹立，南市牡蠣產業發展協會期待市府加速輔導並推廣新式蚵棚，徹底解決長久以來竹製蚵棚的環境問題。

台南曾文溪至二仁溪間的牡蠣養殖，蚵棚是竹製，除了每年養殖季結束要花兩千多萬處理蚵棚，養殖期間若遇颱風、強勁西南氣流，也會受損，並汙染環境。台南牡蠣產業發展協會去年受市府補助，結合業者，製作PVC聚氯乙烯塑膠管、HDPE高聚乙烯材質的蚵棚進行試驗。

上月初彩雲颱風來襲，台南雖只掃到颱風尾，但接續而來的梅雨鋒面引起的強勁西南氣流，海上約兩千個尚未收成完的蚵棚，9成被海浪打毀，漂到岸邊，整個海岸線都是毀損的蚵棚與竹子，還有許多保麗龍、EPP材質的浮具，嚴重影響環境。不過，試驗性新式蚵棚卻仍屹立著，沒有移位。

台南市牡蠣產業發展協會理事長陳俊安說，經檢視，PVC塑膠管蚵棚，因受無數竹製蚵棚撞擊，塑膠管被刺破，而高聚乙烯材質蚵棚沒有受損，只有部分接頭因沒有防滑設置而脫落，顯見高聚乙烯材質的蚵棚經得起考驗，只要再改善並強化就能禁得起更大風浪考驗。

陳俊安表示，經把試驗報告送漁業署，漁業署已函文南市區漁會、市府，要求兩單位輔導牡蠣產業發展協會強化效益評估，並示範、推廣。

台南市農業局漁港及近海管理所長周瓈朝表示，新式蚵棚仍有缺失待改進，將再輔導並改進新式蚵棚，目標是環保更耐用，且能全年放置在海上，讓蚵農能一年四季養殖，徹底解決竹製蚵棚引起的問題。

蚵農洪皇壹表示，而新式蚵棚造價貴，一般蚵農負擔不起，除非政府有補助，且還沒有颱風來襲，至少要經過10幾級大浪考驗，才能證明耐用。

蚵棚 颱風 西南氣流

延伸閱讀

蚵棚成台南美麗海岸之瘤 市府：已發包近期清運

補助商家裝PVC門簾額度秒殺 新北：加碼續辦

颱風來免拆！北市大稻埕碼頭改造 可隨水位浮動

掰了梅雨、颱風擦邊過 彰化5天內菜價三級跳

相關新聞

疫情趨緩 張麗善：逾6成民眾打疫苗才可安全解封

國內新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心昨日表示，規劃高強度管制7月13日後可走向開放。雲林縣長張麗善今天表示，要有6成以上民眾施...

行動不便居家醫療患者 奇美醫到宅施打疫苗

體貼行動不便居家醫療患者，永康奇美醫學中心推出到宅施打疫苗，讓符合施打資格患者，分散在家治療顯然也比集中於院所治療更能降...

北部人想揪團逛台南花園夜市 黃偉哲：已備好免費快篩

民眾迫不及待解封，有網友表示12日之後想揪團南下逛花園夜市，但台南市民眾卻憂心疫情會不會死灰復燃，台南市長黃偉哲表示，目...

影／火流星畫破阿里山天際 「它」記錄這絕美瞬間

阿里山國家風景區管理處裝設在嘉義觸口遊客中心的即時影像清楚拍下，阿里山區今天凌晨巨大火流星畫過天際，中央氣象局天文站表示...

嘉義市第2批莫德納疫苗接種 下修至69歲長者

嘉義市將於9日、10 日開始施打第2波莫德納疫苗，今天開放給70歲以上長者預約，截至下午4時尚有預約名額1000名左右，...

台南夜市12日微解封 大東夜市可望下周一率先復業

台南夜市12日後可望微解封，目前已有永康區復華夜市提出防疫計畫，大東、武聖、花園等3大夜市明天也將申請，若經發局審核通過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。