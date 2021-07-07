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網友問為何要拍陳時中馬屁？ 林昶佐回應了

蚵棚成台南美麗海岸之瘤 市府：已發包近期清運

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市農業局已完成蚵棚清運發包作業，近期將動工。記者鄭惠仁／攝影
台南市農業局已完成蚵棚清運發包作業，近期將動工。記者鄭惠仁／攝影

台南市上月間受彩雲颱風外圍環流以及連續幾波西南氣流影響，曾文溪以南海岸滿地竹製蚵棚、破爛竹子及垃圾，加上堆疊如小山高的蚵棚，美麗沙灘慘不忍睹。台南市農業局表示，已完成發包，近期就可清運，恢復美麗沙灘景象。

竹製蚵棚是台南市每年上演的環境課題，每到6月養殖季結束，近萬個蚵棚就會被拖到海岸邊，等待清運，作法是曬乾後將竹子截斷，然後載走，送進工廠絞碎作為生質燃料。但去年因經費不夠，部分蚵棚拖到今年還沒處理，加上今年等待處理的蚵棚，以及被強浪擊損而四分五裂的破碎蚵棚，加上生活垃圾，整個海岸線出現長久以來未見過的髒亂景象，令人難以想像，美麗的沙灘怎會變得如此，市民也都期待能趕快清運。

台南市農業局漁港所說，日前已完成發包，分南區以及安平、安南區兩標，近期就會動工。這次蚵棚遭強浪擊損事件，有不少浮具也被擊破，目前市府補助使用EPP聚丙烯材質浮具，已要求業者強化浮具品質，並且鼓勵更多蚵農使用更耐碰撞，不易破裂的塑膠浮筒作為浮具，減少環境汙染。

洪姓蚵農反映，去年浮具品質很不好，因會吸水，浮力不佳；若用塑膠筒當浮具，也因浮力不好且不易裝設，若要推廣，還需改善。

蚵棚 沙灘 南海

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