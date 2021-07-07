嘉市預約莫德納「下修69歲以上」 有餘額明天開放預約

嘉義市70歲以上長者第二梯次接種莫德納疫苗，今起開放網路預約，不若上波3小時就全數額滿，市府統計至下午4點，仍有1000左右名額；市長黃敏惠宣布，明天上午8點半起若還有餘額，開放69歲以上長者預約，於周五、六在北興國中活動中心及港坪體育館接種。

根據預約系統顯示，由聖馬爾定醫院承辦的北興國中接種站，下午近6點，本周五剩下午3點半能預約；周六剩餘時段較多，包括上午9點半、11點，下午1點至3點半。

陽明醫院承辦的港坪體育館接種站，目前周五剩下午1點半、2點半及3點能預約，周六上午8點半、10點半、11點，下午則1點到3點半都還能預約。

市府此次也保留1成名額，讓無法使用線上預約的長輩使用，衛生局指出，目前電話預約的名額也還有剩。

黃敏惠表示，第二梯次長輩接種莫德納疫苗，約6200劑，考量疫苗不足，採分齡分批接種，且上梯許多長輩沒搶到，仍優先開放70歲以上，今上午8點半起預約相當踴躍，已約5000人，仍鼓勵70歲以上把握機會於今晚上網預約，若有餘額，明上午8點半開放69歲以上預約。