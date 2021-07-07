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嘉義市第2批莫德納疫苗接種 下修至69歲長者

中央社 / 嘉義市7日電

嘉義市將於9日、10 日開始施打第2波莫德納疫苗，今天開放給70歲以上長者預約，截至下午4時尚有預約名額1000名左右，市長黃敏惠表示，明天提供69歲以上長者預約。

嘉義市衛生局表示，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，中央流行疫情指揮中心5日配送美國捐贈的莫德納疫苗第一階段第二批、第二階段到各縣市政府，嘉義市獲配1萬80劑。

衛生局指出，這次撥配的6200劑疫苗優先提供70歲以上市民接種，考量疫苗數量有限，先提供70歲以上嘉義市民預約接種，7日、8日兩天上午8時30分起開放網路預約，接種時間為7月9日到7月10日。

黃敏惠表示，疫苗接種預約今天相當踴躍，總計6200劑接種名額有5000多劑預約完畢，尚有名額1000名左右，為了讓更多長者接種疫苗、提升保護力，將於明天上午8時30分起開放69歲（民國41年12月31日以前出生）以上長者預約。

衛生局籲請市民到「嘉義市政府疫苗接種預約系統」預約，才算預約成功，不受理現場掛號。

莫德納疫苗 衛生局 嘉義

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