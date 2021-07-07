快訊

林昶佐再戰北市疫苗分配 遭酸「對萬華生活圈不清楚」

台南劉啟祥美術紀念館 線上看展遊巴黎

中央社 / 台南7日電

台南市政府文化局於2018年完成修復掛牌的劉啟祥故居暨美術紀念館，今年推出「劉啟祥@巴黎：1932-1935」特展被疫情攪亂時程，文化局策劃推出線上展覽廳，民眾上網就可看展。

台南市政府文化局今天指出，劉啟祥於1910年生於台南市柳營地區，是早期畫壇中少數留日又留法的畫家，作品不僅曾入選日治時期極具代表性的台灣美術展覽會，並曾榮獲文化部頒發資深藝術家殊榮，此次邀請策展人王怡文規劃「劉啟祥@巴黎：1932-1935」特展，讓民眾更了解劉啟祥的藝術成就。

台南市文化局指出，展覽分成「靈光閃閃的巴黎」、「搭郵輪前往巴黎」、「劉啟祥在巴黎的創作」、「複製時代之前的臨摹」等4大主題，以劉啟祥1932年至1935年遊學巴黎階段為中心，展出巴黎階段的畫作複製品，從體驗共感的切入方式介紹1930年代留學的旅程，以及在羅浮宮的臨摹學習方式。

台南市文化局指出，展覽原定在5月中開展，不料開展前夕就因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情警戒提升而閉館，為了讓民眾可體驗展覽氛圍，同時提供更多與劉啟祥相關的影音導覽資訊，文化局策劃線上展覽廳，提供360度環景展場，透過手機或電腦就可觀看。

台南市文化局指出，線上展覽廳於即日起上線，網址為：https://sites.google.com/view/lcs1932-1935。

台南市文化局長葉澤山表示，線上展覽廳提供深入的展場導覽，由策展人王怡文親自帶領民眾聚焦前輩藝術家在巴黎的學習經驗，剖析藝術家的創作理念，在疫情期間提供線上觀展，網站中豐富的導覽影片與評論說明，也能成為藝術愛好者與研究者深入感受劉啟祥藝術生命的資料寶庫。

文化局 巴黎 疫情

延伸閱讀

防疫在家神遊巴黎 南市文化局線上推劉啟祥特展

加油音檔為接種站人員打氣 高流3天募集31組藝人

竹縣文化局圖書館推「預約取書得來速」 明起開放預約

巴黎街頭寶庫！百年古蹟「報刊亭」滿滿紀念品、特產、法國文化

相關新聞

疫情趨緩 張麗善：逾6成民眾打疫苗才可安全解封

國內新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心昨日表示，規劃高強度管制7月13日後可走向開放。雲林縣長張麗善今天表示，要有6成以上民眾施...

行動不便居家醫療患者 奇美醫到宅施打疫苗

體貼行動不便居家醫療患者，永康奇美醫學中心推出到宅施打疫苗，讓符合施打資格患者，分散在家治療顯然也比集中於院所治療更能降...

北部人想揪團逛台南花園夜市 黃偉哲：已備好免費快篩

民眾迫不及待解封，有網友表示12日之後想揪團南下逛花園夜市，但台南市民眾卻憂心疫情會不會死灰復燃，台南市長黃偉哲表示，目...

嘉義市第2批莫德納疫苗接種 下修至69歲長者

嘉義市將於9日、10 日開始施打第2波莫德納疫苗，今天開放給70歲以上長者預約，截至下午4時尚有預約名額1000名左右，...

台南夜市12日微解封 大東夜市可望下周一率先復業

台南夜市12日後可望微解封，目前已有永康區復華夜市提出防疫計畫，大東、武聖、花園等3大夜市明天也將申請，若經發局審核通過...

防荷包失血請看過來！台南安平12個測速照相點曝光

疫情期間，台南市安平區許多道路車流量大幅減少，部分汽車駕駛開快車，危及交通安全。台南市警四分局今天公布12處移動式測速照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。