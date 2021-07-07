台南劉啟祥美術紀念館 線上看展遊巴黎

台南市政府文化局於2018年完成修復掛牌的劉啟祥故居暨美術紀念館，今年推出「劉啟祥@巴黎：1932-1935」特展被疫情攪亂時程，文化局策劃推出線上展覽廳，民眾上網就可看展。

台南市政府文化局今天指出，劉啟祥於1910年生於台南市柳營地區，是早期畫壇中少數留日又留法的畫家，作品不僅曾入選日治時期極具代表性的台灣美術展覽會，並曾榮獲文化部頒發資深藝術家殊榮，此次邀請策展人王怡文規劃「劉啟祥@巴黎：1932-1935」特展，讓民眾更了解劉啟祥的藝術成就。

台南市文化局指出，展覽分成「靈光閃閃的巴黎」、「搭郵輪前往巴黎」、「劉啟祥在巴黎的創作」、「複製時代之前的臨摹」等4大主題，以劉啟祥1932年至1935年遊學巴黎階段為中心，展出巴黎階段的畫作複製品，從體驗共感的切入方式介紹1930年代留學的旅程，以及在羅浮宮的臨摹學習方式。

台南市文化局指出，展覽原定在5月中開展，不料開展前夕就因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情警戒提升而閉館，為了讓民眾可體驗展覽氛圍，同時提供更多與劉啟祥相關的影音導覽資訊，文化局策劃線上展覽廳，提供360度環景展場，透過手機或電腦就可觀看。

台南市文化局指出，線上展覽廳於即日起上線，網址為：https://sites.google.com/view/lcs1932-1935。

台南市文化局長葉澤山表示，線上展覽廳提供深入的展場導覽，由策展人王怡文親自帶領民眾聚焦前輩藝術家在巴黎的學習經驗，剖析藝術家的創作理念，在疫情期間提供線上觀展，網站中豐富的導覽影片與評論說明，也能成為藝術愛好者與研究者深入感受劉啟祥藝術生命的資料寶庫。