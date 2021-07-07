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台南夜市12日微解封 大東夜市可望下周一率先復業

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南大東夜市可望在12日恢復營業。本報資料照片
台南大東夜市可望在12日恢復營業。本報資料照片

台南夜市12日後可望微解封，目前已有永康區復華夜市提出防疫計畫，大東、武聖、花園等3大夜市明天也將申請，若經發局審核通過，最快12日下周一大東夜市就能率先恢復營業。台南市長黃偉哲今在防疫記者會後表示，「台南準備好了，歡迎大家微解封後來逛夜市！」

永康復華夜市每周二、五營業，東區大東夜市則是周一、二、五，北區花園夜市為周四、六、日，中西區武聖夜市為周三、六營業。若計畫書都順利審核通過，最快恢復營業的可能是大東夜市。

黃偉哲表示，夜市微解封須遵守「三罩一套」與「三禁兩外」2大防疫指引，即戴口罩、面罩、食物遮罩、手套，並維持每人最少1.5公尺的社交距離，並禁止內用、禁止試吃、禁止邊走邊吃，落實實聯制。夜市業者也須向經發局提出防疫計畫書，審核通過才能復業，確保符合防疫規定與人流管制。

黃偉哲舉花園夜市為例，他說，夜市僅開放2出入口人流管制，夜市面積近1公頃，依規定每人以2.25平方公尺計算，仍可容納4000多人，因人數很多，屆時會請警方配合稽查，如果人潮過度擁擠又勸導不聽，將逕行開罰行為人，希望民眾和攤商都能遵照規定，避免疫情失守，開了又關，「中央和地方政府都很累，希望大家微解封後能鬆一口氣，而不是又迎來疫情高峰」。

夜市 微解封 黃偉哲

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