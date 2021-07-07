嘉義縣幼教職員工將接種莫德納疫苗 9日施打

嘉義縣教育處今天表示，縣內公、私立幼兒園及課照中心教職員工1252人，9日統一施打新冠肺炎莫德納疫苗；為加快施打效率，分別在山區大林國小與海區永慶高中設置接種站。

中央流行疫情指揮中心將幼兒園及兒童課後照顧中心教職員工納入第7類新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫苗施打對象，嘉義縣共造冊1252人獲中央核定，安排將在9日統一施打莫德納（Moderna）疫苗。

嘉義縣政府教育處指出，若新冠肺炎3級警戒有機會降級，私立幼兒園就可能恢復上課，幼兒園及課照中心老師早日接種疫苗是必須的；為加快疫苗施打效率，分別在嘉義縣山區的大林國小及海區的永慶高中設置接種站。

嘉義縣內規模最大的幼兒園、私立幼能幼兒園長鄧淑君表示，縣府在6月間就通知幼兒園造冊，園方這次將共有29名老師施打疫苗，大家都很高興政府能讓幼教老師先打疫苗，這對老師、幼兒園小朋友都有保障。

教育處指出，這次未排入幼教單位施打名單的相關人員，例如新進人員、特教助理員或學前巡迴輔導老師等實際與幼兒接觸人員，教育部國民及學前教育署預計規劃第二階段調查造冊。

此外，高中、國中及國小教職員工與校內工作人員也是公費疫苗接種第7類對象，目前正在進行造冊作業，未來將配合中央核定名冊及配送疫苗，儘速辦理施打作業，讓所有老師在開學前都完成疫苗接種。