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嘉市實勘3大夜市攤商防疫準備 為解封超前部署

中央社 / 嘉義市7日電

嘉義市文化路、嘉樂福及彌陀路等3大夜市，因應新冠肺炎疫情，全面停業至今近2個月。嘉義市建設處今天偕同衛生局、各夜市代表實勘場地的防疫準備情形，為解封超前部署。

新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）本土疫情爆發以來，嘉義市文化路、嘉樂福及彌陀路等3大夜市，配合3級警戒防疫規格，自5月15日起全面停業至今。

嘉義市政府建設處長田長沛指出，5日下午召集3大夜市討論有條件復業的準備，並於昨天提交「夜市營運防疫管理措施書」給3大夜市負責人，且在今天下午現勘夜市防疫準備狀況。

田長沛指出，市府將以嚴謹態度確定攤商都能做好自我管理，才會准許開放；至於開放營運時間，尚須待各業者提送完整的「夜市營運防疫管理計畫」，配合完備的防疫管制，經市府審查通過才能營業。

田長沛強調，夜市防疫管理2大管制，包括出入有管制、人流有管制，加上飲食3大禁止「禁內用、禁試吃、禁邊走邊吃」，以及「從業人員自主防疫管理與環境清消」等，為開放有條件復業的指標依據。

建設處說明，市府要求各夜市攤商務必遵守夜市復業規範，夜市攤商須符合中央的防疫管理措施項目規定，包含從業人員健康管理、人流管制、餐飲管制、人員衛生及防護裝備、環境清消、出現確定病例的應變等措施，以了解業者整體營運防疫規劃。

建設處表示，文化路夜市屬道路型夜市，嘉樂福及彌陀路則為廣場型夜市，道路型攤商規定每攤均須設置實聯制，廣場型則須於各出入口設置實聯制；市府除提醒民眾縮短逗留時間、落實實聯制外，也將展開不定期稽查。

文化路等3大夜市自治會代表一致強調，均願遵守中央及地方的防疫管制措施，且明確承諾簽署遵守防疫管制措施切結書，並會儘速提交「夜市營運防疫管理計畫」。3大夜市初步將以示範攤商落實「三罩」（口罩、面罩、食物遮罩）規範，並做好人流管控規劃。

夜市 嘉義 新冠肺炎

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