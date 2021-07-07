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林昶佐再戰北市疫苗分配 遭酸「對萬華生活圈不清楚」

雲林牧場跨界推牛肉麵即食包 送百份慰勞防疫前線

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
國民黨雲林縣黨部發起疫情愛心關懷活動，持續募集每份價值1500元的民生物資，並展開45天物資發送行動關懷弱勢。圖／雲萱基金會提供
國民黨雲林縣黨部發起疫情愛心關懷活動，持續募集每份價值1500元的民生物資，並展開45天物資發送行動關懷弱勢。圖／雲萱基金會提供

雲林縣芸彰牧場業者張志名首次和板橋皇家傳承牛肉麵合作，研發牛肉麵即食包，預定本月底上市，最近因有感妻子同是第一線抗疫人員，雙方合贈100份給衛生局，今由縣長張麗善代表受贈。另外，國民黨雲林縣黨部發起疫情愛心關懷活動，號召黨員、黨籍民代及民間社團募集每份價值1500元的民生物資，今首先關懷雲萱基金會扶助對象，至8月中旬期間，將持續發送給有需求的弱勢團體或家庭。

張麗善說，張志名經營芸彰牧場，培育的「憨吉牛」在市場造成搶購。但張志名說，疫情衝擊，牧場也是受災戶，生意掉8成，但他轉念「危機就是轉機」，看好網購通路逆境竄起，調理包有「宅經濟」發展潛力，首次和四度獲得台北牛肉麵節冠軍的皇家傳承牛肉麵合作。

皇家傳承牛肉麵業者陳家斌說，店內有符合法規標準的中央廚房，已研發不同口味的牛肉麵調理包，但這次任務不同，受疫情影響、餐飲業營運艱困下，仍鑽研加工技術開發推出獨家調理包，今以「防疫牛肉麵」聲援第一線防疫人員。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄表示，各界群力持續募集愛心物資，包含奶粉、餅乾、肉鬆、麵筋、魚罐頭、泡麵和口罩、酒精等，今天第一個關懷雲萱基金會扶助的50戶家庭，接下來45天，將持續發送物資予縣內有需求的社福團體及邊緣戶。

雲林縣芸彰牧場是疫情受災戶，業者張志名化危機為轉機，跨出第一步和板橋皇家傳承牛肉麵合作開發牛肉麵即食包。記者陳苡葳／攝影
雲林縣芸彰牧場是疫情受災戶，業者張志名化危機為轉機，跨出第一步和板橋皇家傳承牛肉麵合作開發牛肉麵即食包。記者陳苡葳／攝影
國民黨雲林縣黨部主委許宇甄（左一）今天發送愛心物資給第1波關懷對象雲萱基金會，由董事長楊薇蓁（右一）及受助親子代表受贈。圖／雲萱基金會提供
國民黨雲林縣黨部主委許宇甄（左一）今天發送愛心物資給第1波關懷對象雲萱基金會，由董事長楊薇蓁（右一）及受助親子代表受贈。圖／雲萱基金會提供
雲林縣芸彰牧場、板橋皇家傳承牛肉麵首次合作研發牛肉麵即食包，今天合贈100份予衛生局慰勞第一線防疫人員。記者陳苡葳／攝影
雲林縣芸彰牧場、板橋皇家傳承牛肉麵首次合作研發牛肉麵即食包，今天合贈100份予衛生局慰勞第一線防疫人員。記者陳苡葳／攝影
雲林縣芸彰牧場、板橋皇家傳承牛肉麵首次合作研發牛肉麵即食包，今天合贈100份予衛生局慰勞第一線防疫人員，由縣長張麗善代表受贈。記者陳苡葳／攝影
雲林縣芸彰牧場、板橋皇家傳承牛肉麵首次合作研發牛肉麵即食包，今天合贈100份予衛生局慰勞第一線防疫人員，由縣長張麗善代表受贈。記者陳苡葳／攝影

疫情 皇家傳承 牧場

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