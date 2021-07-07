雲林牧場跨界推牛肉麵即食包 送百份慰勞防疫前線

雲林縣芸彰牧場業者張志名首次和板橋皇家傳承牛肉麵合作，研發牛肉麵即食包，預定本月底上市，最近因有感妻子同是第一線抗疫人員，雙方合贈100份給衛生局，今由縣長張麗善代表受贈。另外，國民黨雲林縣黨部發起疫情愛心關懷活動，號召黨員、黨籍民代及民間社團募集每份價值1500元的民生物資，今首先關懷雲萱基金會扶助對象，至8月中旬期間，將持續發送給有需求的弱勢團體或家庭。

張麗善說，張志名經營芸彰牧場，培育的「憨吉牛」在市場造成搶購。但張志名說，疫情衝擊，牧場也是受災戶，生意掉8成，但他轉念「危機就是轉機」，看好網購通路逆境竄起，調理包有「宅經濟」發展潛力，首次和四度獲得台北牛肉麵節冠軍的皇家傳承牛肉麵合作。

皇家傳承牛肉麵業者陳家斌說，店內有符合法規標準的中央廚房，已研發不同口味的牛肉麵調理包，但這次任務不同，受疫情影響、餐飲業營運艱困下，仍鑽研加工技術開發推出獨家調理包，今以「防疫牛肉麵」聲援第一線防疫人員。