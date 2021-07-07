聽新聞
test
0:00 / 0:00
三級防疫近2月挺醫護挺店家 民進黨嘉縣黨部捐物資
全國三級防疫警戒近2個月，醫護人員辛苦，基層商家叫苦，民進黨嘉義縣黨部與在地店家聯手挺醫護，主委林秀琴帶隊捐物資送到第一線，購買在地物資幫助基層商家，力挺辛苦的醫護、志工朋友，目前已完成15鄉鎮市鄉鎮，行動持續進行中。
林秀琴感謝第一線防疫人員，同島一命、團結抗疫，共同守護台灣守護嘉義，她說，疫情期間很多商家都受到影響，生意不如以往，因此特地購買在地商家物資，聯手力挺醫護、力挺店家，希望在疫情期間，大家同甘共苦，撐過這段時間，期待落實防疫工作，期待疫情趨緩，早日解封。
林秀琴指出，許多店家接到物資要送往第一線，都大方協助，不僅出錢出力，也希望疫情期間為社會盡心力，「挺醫護挺店家」短期間內，快速集結各界愛心，展現嘉義人情味及熱情，患難見真情，以實際行動挺抗疫。
林秀琴強調，防疫不分你我，只要大家同心同力，一定可以抗疫成功，感謝鄉親遵守勤洗手、戴口罩，進出家門酒精消毒，非必要不要外出等三項原則，讓嘉縣疫情能夠趨緩，逾20天零確診，呼籲大家三級警戒期間，依舊不能鬆懈，保護自己保護他人，就是減輕第一線防疫人員的壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言