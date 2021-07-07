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三級防疫近2月挺醫護挺店家 民進黨嘉縣黨部捐物資

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
民進黨嘉義縣黨部與在地店家聯手挺醫護，主委林秀琴(右四)帶隊捐物資送到第一線，購買在地物資幫助基層商家，力挺辛苦的醫護、志工朋友。圖／民進黨嘉縣黨部提 供
民進黨嘉義縣黨部與在地店家聯手挺醫護，主委林秀琴(右四)帶隊捐物資送到第一線，購買在地物資幫助基層商家，力挺辛苦的醫護、志工朋友。圖／民進黨嘉縣黨部提 供

全國三級防疫警戒近2個月，醫護人員辛苦，基層商家叫苦，民進黨嘉義縣黨部與在地店家聯手挺醫護，主委林秀琴帶隊捐物資送到第一線，購買在地物資幫助基層商家，力挺辛苦的醫護、志工朋友，目前已完成15鄉鎮市鄉鎮，行動持續進行中。

林秀琴感謝第一線防疫人員，同島一命、團結抗疫，共同守護台灣守護嘉義，她說，疫情期間很多商家都受到影響，生意不如以往，因此特地購買在地商家物資，聯手力挺醫護、力挺店家，希望在疫情期間，大家同甘共苦，撐過這段時間，期待落實防疫工作，期待疫情趨緩，早日解封。

林秀琴指出，許多店家接到物資要送往第一線，都大方協助，不僅出錢出力，也希望疫情期間為社會盡心力，「挺醫護挺店家」短期間內，快速集結各界愛心，展現嘉義人情味及熱情，患難見真情，以實際行動挺抗疫。

林秀琴強調，防疫不分你我，只要大家同心同力，一定可以抗疫成功，感謝鄉親遵守勤洗手、戴口罩，進出家門酒精消毒，非必要不要外出等三項原則，讓嘉縣疫情能夠趨緩，逾20天零確診，呼籲大家三級警戒期間，依舊不能鬆懈，保護自己保護他人，就是減輕第一線防疫人員的壓力。

民進黨嘉義縣黨部與在地店家聯手挺醫護，主委林秀琴(右三)帶隊捐物資送到第一線，購買在地物資幫助基層商家，力挺辛苦的醫護、志工朋友。圖／民進黨嘉縣黨部提 供
民進黨嘉義縣黨部與在地店家聯手挺醫護，主委林秀琴(右三)帶隊捐物資送到第一線，購買在地物資幫助基層商家，力挺辛苦的醫護、志工朋友。圖／民進黨嘉縣黨部提 供

疫情 嘉義 醫護人員

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