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嘉縣建議明訂微解封用餐規定 幫助旅宿業者復業

中央社 / 嘉義縣7日電

武肺疫情趨緩可能「微解封」，嘉義縣文化觀光局長許有仁今天表示，3級警戒禁止餐廳內用，間接導致旅宿業停業，建議交通部明訂微解封用餐規則，幫助業者推估每日可接客數。

新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情實施3級警戒，嘉義縣旅宿業者因而自主停業；許有仁接受中央社記者訪問表示，雖然3級警戒交通部沒有禁止旅宿業者營業，但禁止餐廳內用，很難安排住宿民眾三餐，間接導致業者停業。

許有仁指出，防疫指揮中心擬制訂夜市、餐廳指引「微解封」，建議交通部按照指引召開會議，明訂防疫用餐規則，讓旅宿業者得以依本身餐廳空間大小，推估每日可容納旅客，再接受民眾訂房，以免違反防疫規定。

嘉義縣阿里山台18產業觀光協會理事長黃昶豪表示，嘉義縣的民宿業者規模小，提供給住宿民眾用餐空間不大，若依指揮中心建議，餐廳內用要落實梅花座，保持社交距離，能收的客人有限。

黃昶豪強調，已有民眾打電話詢問7月12日以後可否住宿，雖然業者都在咬牙苦撐，只要政府明訂微解封用餐規則，大家還是以防疫為重，照規則走。

阿里山森林遊樂區旅館聯誼會長廖景泰指出，微解封的訊息並不明確，民眾還在觀望，也有人退訂，遊樂區內7月12日以後整體訂房率不高。

指揮中心指揮官陳時中日前表示，擬制訂夜市、餐廳指引「微解封」，餐廳內用勢必需要落實梅花座，保持社交距離，更要落實「實聯制」，以利餐廳發生疫情時，衛生單位可儘速掌握人員名單。

微解封 嘉義 社交距離

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