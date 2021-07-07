疫情趨緩 張麗善：逾6成民眾打疫苗才可安全解封

國內新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心昨日表示，規劃高強度管制7月13日後可走向開放。雲林縣長張麗善今天表示，要有6成以上民眾施打疫苗、具群體保護力後，才可安全解封。

張麗善今天出席冠軍牛肉麵即食包慰勞醫護記者會。記者提問，對於指揮中心指揮官陳時中昨日透露規劃高強度管制7月13日後可走向開放的看法。對此，張麗善指出，雲林縣政府已跨局處盤點商議相關配套。

張麗善認為，國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情逐漸緩和，若微解封不代表有鬆懈本錢，而是要落實防疫生活化，大家要有防疫意識與習慣。

張麗善舉例，小吃攤、餐廳等需階段性實施外帶外送不內用、內用限1人1份套餐不共食、座位區設隔板並採梅花座等措施，逐步恢復正常生活模式；要有6成以上民眾施打疫苗、具群體保護力後，才可安全解封。

張麗善另提到，紙幣及硬幣本身也是間接傳染的媒介，縣府著手推廣電子支付，下週一要召集夜市與商圈業者、銀行及電信業者商議。

西螺鎮東南夜市4日舉辦微解封示範演練，張麗善指出，縣府目前僅收到東南夜市的防疫規範及計畫，但夜市何時解封，待中央12日公布的防疫政策再定奪，縣府希望夜市及市場等群聚的場所未來能「得來速化」，攤商可以提供外帶外送，避免群聚。