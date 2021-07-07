行動不便居家醫療患者 奇美醫到宅施打疫苗

體貼行動不便居家醫療患者，永康奇美醫學中心推出到宅施打疫苗，讓符合施打資格患者，分散在家治療顯然也比集中於院所治療更能降低群聚風險。

永康奇美醫學中心說，新冠肺炎疫情以來，「居家醫療」作為一種在家接受照顧的醫療選項，於疫情期間接受度越來越高。對長者而言，在家治療是最好的選擇，環境熟悉、有家人陪伴，也降低到醫院的感染風險。對疫情控制而言，讓病人分散在家治療顯然也比集中於院所治療更能降低群聚風險。

奇美整合醫療中心暨老年醫學科主任蔡岡廷以日本為例，自2020年疫情後，接受在宅醫療直到善終的人增加50%左右，意味著越來越多人選擇在家療養。

他指出。整合醫療中心自2021年06月底開放75歲以上長者施打以來，也將新冠疫苗評估與施打納入居家醫療服務範圍，一併照顧到長者的防疫需求。

奇美醫學中心提供以病人需求為中心的居家醫療服務，除醫療問題，也協助連結社區資源，滿足生活、照護、居住、與健康促進的需求。一年多來，整合醫療中心照顧的居家醫療病人數顯著提升超過4倍，出現本土社區疫情後，居家醫療服務量更是有增無減。

醫院表示，服務量增加同時，也降低了再入院率，大幅減少門診、急診和住院利用率，有效讓病人在疫情下安心在宅療養，免除頻繁到醫院困擾。