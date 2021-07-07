快訊

外傳聯電榮譽董事長曹興誠飛美國打疫苗 本人回應了

50歲女醫院群聚感染病逝 今再增13例接種AZ疫苗亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行動不便居家醫療患者 奇美醫到宅施打疫苗

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
體貼行動不便居家醫療者，奇美醫學中心到宅為符合資格者施打疫苗。圖 ／奇美醫學中心提供
體貼行動不便居家醫療者，奇美醫學中心到宅為符合資格者施打疫苗。圖 ／奇美醫學中心提供

體貼行動不便居家醫療患者，永康奇美醫學中心推出到宅施打疫苗，讓符合施打資格患者，分散在家治療顯然也比集中於院所治療更能降低群聚風險。

永康奇美醫學中心說，新冠肺炎疫情以來，「居家醫療」作為一種在家接受照顧的醫療選項，於疫情期間接受度越來越高。對長者而言，在家治療是最好的選擇，環境熟悉、有家人陪伴，也降低到醫院的感染風險。對疫情控制而言，讓病人分散在家治療顯然也比集中於院所治療更能降低群聚風險。

奇美整合醫療中心暨老年醫學科主任蔡岡廷以日本為例，自2020年疫情後，接受在宅醫療直到善終的人增加50%左右，意味著越來越多人選擇在家療養。

他指出。整合醫療中心自2021年06月底開放75歲以上長者施打以來，也將新冠疫苗評估與施打納入居家醫療服務範圍，一併照顧到長者的防疫需求。

奇美醫學中心提供以病人需求為中心的居家醫療服務，除醫療問題，也協助連結社區資源，滿足生活、照護、居住、與健康促進的需求。一年多來，整合醫療中心照顧的居家醫療病人數顯著提升超過4倍，出現本土社區疫情後，居家醫療服務量更是有增無減。

醫院表示，服務量增加同時，也降低了再入院率，大幅減少門診、急診和住院利用率，有效讓病人在疫情下安心在宅療養，免除頻繁到醫院困擾。

疫情 新冠疫苗 患者

延伸閱讀

「打疫苗就是愛國」拜登籲職場設診所 加速接種

台中畜禽屠宰、廢棄物一線打疫苗 拚10天施打1002人

北市700名幼教老師喜打疫苗 家長仍憂群聚不敢送子返校

防疫期少去醫院 奇美居家醫療個案增逾3倍

相關新聞

北部人想揪團逛台南花園夜市 黃偉哲：已備好免費快篩

民眾迫不及待解封，有網友表示12日之後想揪團南下逛花園夜市，但台南市民眾卻憂心疫情會不會死灰復燃，台南市長黃偉哲表示，目...

防荷包失血請看過來！台南安平12個測速照相點曝光

疫情期間，台南市安平區許多道路車流量大幅減少，部分汽車駕駛開快車，危及交通安全。台南市警四分局今天公布12處移動式測速照...

行動不便居家醫療患者 奇美醫到宅施打疫苗

體貼行動不便居家醫療患者，永康奇美醫學中心推出到宅施打疫苗，讓符合施打資格患者，分散在家治療顯然也比集中於院所治療更能降...

台南夏季水雉數量有多少？去年1141隻 今年猜中送菱角

有凌波仙子、菱角鳥之稱的保育類水雉，以台南官田一帶菱角田為主要棲息地，7月21日有一場台南夏季水雉大調查，將動員志工及鳥...

足甘心！商家受疫情影響仍號召送物資到麻豆新樓挺醫護

台南市議員陳秋宏與立委郭國文服務處關心醫護人員，擔心疫情造成身心重大壓力，不時給予鼓勵與打氣，今天豬號召在地麻豆商圈店家...

無牙醫偏鄉北美國小口腔保健 榮獲全國健康促進雙冠王

嘉義縣偏鄉六腳鄉，鄉內無牙醫診所，但北美國小5年推動口腔保健課程成果顯現，未治療齲齒率4年來低於全縣及全國平均值，複檢率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。