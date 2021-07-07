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防荷包失血請看過來！台南安平12個測速照相點曝光
疫情期間，台南市安平區許多道路車流量大幅減少，部分汽車駕駛開快車，危及交通安全。台南市警四分局今天公布12處移動式測速照相地點，加強防制開快車，取締競速危險駕駛。
警方說，安平區原有移動式測速照相路段為安北路與城平路口、健康路三段696號、健康路三段與國平南路口、安平路202號關帝聖君對面、安平路128號、永華路二段300號、永華路二段930號、健康路與文平路口等8個。
最近新增4個移動式測速地點為中華西路二段57號、中華西路二段與南島路口、中華西路二段28巷對面、中華西路二段415號等，共計12個地點。
分局長甘炎民表示，疫情期間市民活動減少，不少道路車流量也減少，引起部分駕駛開快車、危險駕駛等行為，防疫期間交通違規取締不打烊，針對易肇事路段編排移動式測速照相取締，保障行車安全。
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