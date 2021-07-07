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台南夏季水雉數量有多少？去年1141隻 今年猜中送菱角

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
水雉將進行全台數量普查。圖／水雉園區提供
水雉將進行全台數量普查。圖／水雉園區提供

有凌波仙子、菱角鳥之稱的保育類水雉，以台南官田一帶菱角田為主要棲息地，7月21日有一場台南夏季水雉大調查，將動員志工及鳥會人士協助調查，在官田及六甲、下營、麻豆、新營、歸仁、鹽水等地往年都有發現水雉的蹤跡列入調查重點區。水雉教育園區推出水雉數量預測有獎徵答，猜中或較接近的前3名，可獲贈新鮮的菱角，歡迎民眾共襄盛舉，一起關心水雉的復育工作。去年台南夏季水雉調查數量為1141隻，提供民眾猜測今年數量的參考。

位在台南官田的水雉生態教育園區目前有18隻母水雉、26隻公水雉築了30個巢，產下104顆蛋，其中6個巢已經孵化，但今年受乾旱影響，菱角較晚種植，水雉復育受影響，數量、巢數都比去年同期少，水雉生態教育園區主任李文珍表示，為了鼓勵民眾一起參與或關心水雉復育的工作，推出今年台南市夏季水雉調查數量的預測，只要猜中或者較接近正確數字的民眾，取前3名贈送新鮮的菱角，歡迎上網參加預測，接受預測的日期到20日截止。

李文珍指出，今年受到乾旱影響，菱角較晚種植，園區的生態營造也受到影響，且水雉的生態環境較敏感，有條件限制，因此預估今年夏季水雉的數量，可能較去年不樂觀。另全台水雉數量將在7月15日到8月15日進行大調查。

水雉進入繁殖期，台南水雉教育園區已發現30個巢產下104顆蛋。圖／水雉園區提供
水雉進入繁殖期，台南水雉教育園區已發現30個巢產下104顆蛋。圖／水雉園區提供

水雉

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