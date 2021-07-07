足甘心！商家受疫情影響仍號召送物資到麻豆新樓挺醫護

台南市議員陳秋宏與立委郭國文服務處關心醫護人員，擔心疫情造成身心重大壓力，不時給予鼓勵與打氣，今天豬號召在地麻豆商圈店家挺醫護，有邱媽媽手作水餃、金吉汽車大樓隔熱紙、阿軒蔬果吧、牛狀元牛肉湯、衣城市麻豆店、老皮健身運動空間、青青團購網、鉅盛工業行，共同製作水餃、雞湯以及果汁，希望表達對醫護人員的謝意。

陳秋宏表示在，新冠疫情三級警戒期間，各行各業都遭受到衝擊，麻豆商圈店家也是如此，但店家們仍希望為醫護人員盡一些心力，風雨同舟共同抗疫的精神讓人感動，希望民眾除了挺醫護外，也為參與活動的店家打氣。

麻豆新樓醫院副院長唐秋敏表示，感謝陳秋宏議員連結在地店家給予醫護人員滿滿能量，也感謝疫情期間各界對於醫護人員的力挺，在自身本業受到衝擊，仍心繫醫護，也期望能早日戰勝疫情，讓百工百業恢復榮景。