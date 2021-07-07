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無牙醫偏鄉北美國小口腔保健 榮獲全國健康促進雙冠王
嘉義縣偏鄉六腳鄉，鄉內無牙醫診所，但北美國小5年推動口腔保健課程成果顯現，未治療齲齒率4年來低於全縣及全國平均值，複檢率100%，窩溝封填施作率更是高達百分百，成效優異，榮獲109學年度教育部口腔保健績優學校，以及健康促進學校（前後測成效評價行動研究），成為全國唯一榮獲健康促進計畫兩項第一雙冠王學校。
北美國小位在偏鄉六腳，全鄉無牙醫診所，全校50名學生，106學年度推動學童口腔保健，在口腔保健自主管理及生活技能素養導向課程介入後，學童在口腔衛生知識、態度與行為都有顯著進步，
學生製作口腔保健標語、書籤、簡報發表、偶戲宣導短片和歌舞等活動，對自己達到健康生活自主管理，對他人達到宣導效果，符合新課綱自發、互動與共好精神。
學生洪士恩說，學習潔牙讓大家知道潔牙重要，到社區展演口腔保健宣導偶戲，還能看到阿公阿嬤開心的笑。學生陳家瑜表示，到低年級協助學弟妹潔牙，擔任潔牙小天使，不但助人，還獲選品格小達人到校長室當小客人，真開心。
家長王淑美表示，學校推動潔牙以來，孩子潔牙姿勢正確了，也養成餐後睡前潔牙的好習慣，並和家人分享，謝謝學校的用心。校長張美志感謝中央輔導委員黃俊豪、邱耀章、何展宏醫師指導，以及家長師生支持努力，得獎是榮譽也是責任，學校將持續推動口腔保健，引領學童迎向健康生活。
教育處代理處長李美華指出，北美是今年全國唯一榮獲健康促進計畫兩項特優雙冠王，落實學童全方位的口腔保健計畫，自主管理餐後及睡前、家庭潔牙等，結合三好校園推展至社區，希望達到「健康社區8020」目標，那就是活到80歲，還能擁有20顆好牙。
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