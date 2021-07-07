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斗六公所主秘自開發疫苗預約系統 明開放登記

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
斗六市公所疫苗預約系統今天上線，明天上午8點開放符合資格者網路預約7月12、13日場次，預估整體效率提升5倍以上。記者陳苡葳／翻攝
斗六市公所疫苗預約系統今天上線，明天上午8點開放符合資格者網路預約7月12、13日場次，預估整體效率提升5倍以上。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣20鄉鎮市22處疫苗快打站上月15日啟動，目前已完成4波疫苗施打作業，施打事宜皆由村里幹事調查意願後進行通知，不過也因此產生人力過度消耗及造冊速度落差等問題，斗六市公所日前設計一套預約系統，今天上線，明天上午8點開放符合資格者網路預約7月12、13日場次，預估整體效率提升5倍以上。

市長林聖爵表示，原本作業方式是由里幹事協助拜訪家戶、發傳單調查意願，後再一一回收傳單掌握人數及控制可施打人數，並統計造冊，按獲配疫苗數通知民眾到站打疫苗。

林聖爵指出，來來回回作業花費大量人力，各里傳單回收也有速度之差，衍生「先回收、先通知」的順序問題，導致整個程序事倍功半，民眾也屢反映「明明表示有意願施打，卻沒立即接到通知」的差別感受。

為此市公所開發預約系統，由資訊工程出身的主任秘書楊劍銘花10多個小時設計，日前終於布建完成。楊劍銘說，透過線上系統，填妥個人資料即可報名，預約成功即代表打得到疫苗，額滿就停止登記。

楊劍銘表示，疫苗施打作業預估會持續一段時間，尤其斗六市民年齡愈下修，人口數愈多，平均每下修5歲，約多出1萬3千人，其中40至60歲是斗六市主要人口，施打規模將會愈來愈大，所以超前布署預約系統。

楊劍銘說，該系統是參考桃園市政府的版本設計，穩定度高，系統記錄預約者資料後，透過後端統計，可分里造冊，省去人力、時間等成本。

楊劍銘指出，民眾可在斗六市公所官網點選預約系統連結，明天是開放68歲以上長者線上登記7月12日上午9點至12點、下午2點至5點，及13日上午9點至12點，共三場次各420個莫德納疫苗名額；另13日下午2點至5點開放65歲以上長者440個AZ疫苗名額；只要填妥姓名、電話、生日、身分字號及住址即可。

林聖爵說，後續公所將再依疫苗撥配量，逐步往下開放年齡層，讓符合資格的市民預約，目前已有不少長者的子女打電話到公所詢問預約事宜，另沒有親人幫忙或不會操作的長者會由里幹事協助預約，如因額滿沒有預約到者，請再等待下一波預約，相關事項公告在公所官網。

斗六市公所疫苗預約系統在官方網站點選預約系統連結即能進入。記者陳苡葳／翻攝
斗六市公所疫苗預約系統在官方網站點選預約系統連結即能進入。記者陳苡葳／翻攝
斗六市公所疫苗預約系統明天上午8點開放符合現行疫苗施打資格的民眾線上登記7月12、13日場次。圖／斗六市公所提供
斗六市公所疫苗預約系統明天上午8點開放符合現行疫苗施打資格的民眾線上登記7月12、13日場次。圖／斗六市公所提供
斗六市公所疫苗預約系統今天上線，明天上午8點開放符合資格者網路預約7月12、13日場次，預估整體效率提升5倍以上。記者陳苡葳／翻攝
斗六市公所疫苗預約系統今天上線，明天上午8點開放符合資格者網路預約7月12、13日場次，預估整體效率提升5倍以上。記者陳苡葳／翻攝
斗六市公所疫苗預約系統明天上午8點開放符合現行疫苗施打資格的民眾線上登記。記者陳苡葳／翻攝
斗六市公所疫苗預約系統明天上午8點開放符合現行疫苗施打資格的民眾線上登記。記者陳苡葳／翻攝

AZ疫苗 斗六

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