台南議員贈飲料、碗粿 醫護：辛苦外人難以體會

全台三級警戒延長到12日，為了力挺醫護人員，台南市議員沈震東及一味品碗粿老闆吳明憲、御私藏鮮奶茶專賣小北店今天特地到郭綜合醫院與奇美醫院贈送800份碗粿、250杯飲料，有醫護說，穿防護衣經常滿身大汗，能喝到冰涼飲料感到很窩心，謝謝大家對醫護人員給予極大的支撐。

郭綜合醫院醫護人員說，這次疫情接受空前挑戰，遇到急診病友在特殊情況緊急須轉院，需要先向衛生單位通報，人員不論午夜或凌晨也得快速出動，趕到現場連絡協調相關業務，使命必達直到完成轉院任務；有人則是每天上班要穿防護衣，天熱時就會滿身大汗，院內所有人都兢兢業業，其中的辛苦外人難以體會。

奇美醫院副院長鄭天浚及郭綜合醫院院長鄭雅敏今天代表兩院，感謝各界力挺第一線醫護人員的暖心善舉，並表示這一份心意讓他們「足感心」，大大鼓舞第一線防疫人員的士氣。

沈震東表示，這次結合善心人士以行動展現對醫護人員的關懷，捐贈排隊美食一味品碗粿及御私藏鮮奶茶來顧好前線醫護人員的元氣，讓固守前線的醫護為國人守護，抵擋病毒攻擊。