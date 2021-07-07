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違反居檢拒繳60萬罰金遭凍結財產 44歲男急繳清

中央社 / 台南7日電

台南市44歲鄭姓男子今年4月從澳門入境，卻被查出居家檢疫期間4天外出，遭罰新台幣60萬元後拒繳，直到行政執行署台南分署凍結他的財產，鄭男昨天才趕緊帶著現金繳清。

法務部行政執行署台南分署執行官今天指出，鄭男今年4月27日自澳門入境，在台南市東區自家居家檢疫，卻被台南市政府衛生局查出他4天外出。

衛生局以多次擅離檢疫處所，未遵守居家檢疫規定，造成疫情傳播風險，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項裁罰60萬元，但鄭男逾期未繳，全案移送行政執行署台南分署強制執行。

台南分署隨即清查鄭男財產，發現鄭男名下有位於東區的透天厝、汽車及銀行帳戶，立即凍結；鄭男昨天下午帶著60萬元現金當場繳清。鄭男說，他只是到戶外開啟抽水馬達而已。

衛生局 居家檢疫 澳門

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