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嘉市第2梯長輩預約打莫德納仍有一半名額 有機會下修
嘉義市70歲以上長者第二梯次接種莫德納疫苗，今天上午8點半開放網路預約，不過有別於上梯僅3小時就全數預約額滿，截至中午12點，北興國中、港坪體育館兩個接種站的預約系統，各仍有一半以上的時段可預約，不像上次般瘋搶。
嘉市衛生局指出，依社區70歲以上已施打的長輩人數，換算全市70歲以上接種率近5成，但照服機構也有施打，實際接種率應已更高；下午會再觀察預約狀況，若仍非常多時段，會討論年齡層是否往下開放。
根據預約系統顯示，由聖馬爾定醫院承辦的北興國中接種站，截至中午12點，本周五上午8點至9點半、10點，下午1點、2點半、3點半還能預約；周六則上午8點半到10點半已額滿，10點半到下午4點都可預約。
陽明醫院承辦的港坪體育館接種站，目前周五下午1點到3點都還能預約，周六僅9點半額滿，其他時段都能任選。
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