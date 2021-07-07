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日治「原台南刑務所木造建築群」 年底啟動修復

中央社 / 台南7日電

台南市政府今天指出，位處台南市舊城核心的日治「原台南刑務所木造建築群」，始建於1924年，2005年一度因管理不當而失火，如今市府獲中央補助，預定今年底首度啟動修復。

日治時期明治33年（西元1900年）台南刑務所在台南市中西區（晶英酒店一帶）設立後，當地刑務系統建築群始得興建，包括明治39年（西元1906年）至明治44年（西元1911年）宿舍區（已拆除）及始建於1924年至1945年間的直轄市定古蹟「原台南刑務所木造建築群」等。

第二次世界大戰後，國民政府接管台灣，日治刑務機關成了台南監獄，獄政人員陸續進駐日治刑務建築群，直到1981年台南監獄遷移到歸仁區後，建築群開始荒廢；民國104年（西元2015年）台南市政府取得「原台南刑務所木造建築群」代管權，但建築群年久失修，外觀破爛。

依據台南市文化資產管理處資料顯示，「原台南刑務所木造建築群」共分為3區5棟，分別有兼容和洋館與庭園景觀的「所長宿舍」（俗稱典獄長宿舍）、雙併型制的「刑務所官舍」、武道練習使用的「刑務所要道館」、公共澡堂「浴場」及配置12戶的口字型單身宿舍「刑務所合宿」。

「原台南刑務所木造建築群」完整呈現日治時期獄政職員的生活空間，但本體建築因過去使用需求出現過度增附建及裝修情形，遮蔽建築風貌，也影響維護及活化，期間還一度因管理不當而失火。

因此，台南市政府著手調查研究及規劃修復工程，完成增（附）建物拆除、緊急支撐及保護鋼棚架搭設等先期工程，減緩建築本體劣化，且積極向中央爭取補助，今年終獲中央同意補助7成修復經費，待預算完成法定程序，預定今年底首度啟動修復工程。

文化資產管理處人員今天表示，「原台南刑務所木造建築群」修復工程經費新台幣1億3000萬元，中央補助7成、9100萬元，市府負擔3成、3900萬元。

修復完成後，將可雙向串連藍晒圖文創園區、國定古蹟的台南地方法院、台南市美術館、孔廟文化園區等，將台南市舊城中心重要文化觀光廊帶連成一氣，彰顯台南歷史都市的豐富內涵。

建築 宿舍

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