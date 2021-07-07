故宮南院創防疫新趣味 開辦線上人文課、小畫家募集

炎熱暑假，原是嘉義縣故宮南院活動旺季，吸引民眾親子進場觀賞，卻受全台防疫三級警戒，故宮南院封園未開放，為提供民眾在家防疫愉快時光，規畫「宮廷小畫家」著色活動；另舉辦夢幻陣容+超高知識含金量的人文課線上學習。

故宮南院說，15、22日下午系列講座，將採Cisco Webex視訊會議系統辦理（活動當天，可直接開啟網頁進入教室）；自然、生態與帝國：談康熙皇帝與乾隆皇帝對於長白山的調查，15日下午2點，講者：賴毓芝（中央研究院近代史研究所副研究員）；網址

植物與帝國：全球視野下的明清博物學故事。22日下午2點，講者：蔣竹山（中央大學歷史學研究所副教授兼所長）；網址

故宮南院規畫「宮廷小畫家」著色活動，9日至8月9日到官網觀賞郎世寧「畫仙萼長春」冊作品，下載著色線稿進行創作，完成後作品再上傳南院臉書活動頁，南院將選出100張優秀作品致贈精美小禮物，獲獎名單8月30日公告於官網。

南院將展覽內容數位化，除茶文化、多寶格及佛陀形影等展覽外，「樹─從信仰到抒情」特展6月上線。民眾透過南院官網建置的「720°VR線上展覽」專區以及國立故宮博物院Youtube教育頻道，可進行展廳虛擬實境互動體驗，並隨時欣賞策展人導覽的精采影音內容。

7月起，故宮南院多場精彩線上活動陸續展開。720°VR 線上展覽