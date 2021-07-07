還沒打疫苗 嘉縣議員為關懷據點及老人食堂志工請命

嘉義縣議員黃芳蘭、黃榮俊、黃嫈珺上午質詢，分別為安親班、補習班、社區關懷據點及老人食堂志工、朴子市果菜市場員工請命，要求縣長翁章梁納入施打疫苗，除中央疫情指揮中心匡列的安親班（課後照顧中心）與幼兒園教職員工後天施打外，其餘類別先造冊，待中央同意施打再開放施打。

新冠肺炎疫苗數量不足，大家搶打，未在中央匡列施打類別與人群接觸相關的工作人員，擔心染疫，紛紛向議員陳情，希望早日施打疫苗，議員黃芳蘭為安親班、補習班教職員工請命；議員黃榮俊說，因應12日可能解封，社區關懷據點及老人食堂志工還未列入施打對象。

議員黃嫈珺為朴子市農會出租民間經營的果菜市場攤商員工請命，她說，朴子第一、二市場由公所管理，攤商員工有列冊施打疫苗，民間果菜市場未列入，市場人員工作風險大，打疫苗不應區分公民營。

教育處代理處長李美華說，合法2家安親班與幼兒園教職員工合計1125人，中央列入施打對象完成造冊，後天施打，另縣立高國中小教職員工展開造冊報教育部，希望開學前打完疫苗；社會局代理局長張翠瑤說，社區關懷據點及老人食堂志工未列入施打對象。