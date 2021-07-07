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還沒打疫苗 嘉縣議員為關懷據點及老人食堂志工請命
嘉義縣議員黃芳蘭、黃榮俊、黃嫈珺上午質詢，分別為安親班、補習班、社區關懷據點及老人食堂志工、朴子市果菜市場員工請命，要求縣長翁章梁納入施打疫苗，除中央疫情指揮中心匡列的安親班（課後照顧中心）與幼兒園教職員工後天施打外，其餘類別先造冊，待中央同意施打再開放施打。
新冠肺炎疫苗數量不足，大家搶打，未在中央匡列施打類別與人群接觸相關的工作人員，擔心染疫，紛紛向議員陳情，希望早日施打疫苗，議員黃芳蘭為安親班、補習班教職員工請命；議員黃榮俊說，因應12日可能解封，社區關懷據點及老人食堂志工還未列入施打對象。
議員黃嫈珺為朴子市農會出租民間經營的果菜市場攤商員工請命，她說，朴子第一、二市場由公所管理，攤商員工有列冊施打疫苗，民間果菜市場未列入，市場人員工作風險大，打疫苗不應區分公民營。
教育處代理處長李美華說，合法2家安親班與幼兒園教職員工合計1125人，中央列入施打對象完成造冊，後天施打，另縣立高國中小教職員工展開造冊報教育部，希望開學前打完疫苗；社會局代理局長張翠瑤說，社區關懷據點及老人食堂志工未列入施打對象。
翁章梁說，市場防疫要人流管制，攤商實聯制，市場人員打疫苗不宜區分公民營，朴子果菜市場由農業處與市農會協調處理先造冊；另，議員詹琬蓁質詢要求按鄉鎮市人口比例，增加開放疫苗殘劑數量，翁章梁說，全縣每天平均只有15劑的殘劑，增加開放與否授權鄉鎮市衛生所決定。
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