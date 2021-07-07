宅不住？台南假日出現三級警戒前車流 市府急喊少移動

7月12日三級警戒尚未解除，上周末已有不少民眾悶不住四處趴趴走，台南市交通局發現，假日市區主要幹道車流已接近三級警戒前的流量；台南市夜市將在12日後有條件微解封，市長黃偉哲今表示，學校運動場、公園、戶外展場等都會考慮開放，呼籲大家在警戒解除前減少不要的移動，暫緩出遊行程，減少疫情傳播機會。

南市交通局長王銘德指出，中央流行疫情指揮中心5月宣布三級警戒後，6月期間台南市區主要道路的車流量平日減少14%、假日減少34%、公車運量減少約84%、停車時數減少約31%，顯示民眾為了防止疫情擴散，都能配合減少不必要的移動。

不過，7月第一個周末的市區主要幹道車流量，與6月初本土疫情高峰時的情況相較，平日尖峰時間微幅增加2%，假日更增加30%，已接近三級警戒前的車流量。王銘德說，這可能是越來越多民眾已經宅不住，蠢蠢欲動往戶外移動，但指揮中心尚未解除三級警戒，民眾應持續保持防疫態度，避免再次引爆群聚疫情。

黃偉哲說，台南雖已連續多天沒有新增本土確診病例，但呼籲市民仍應減少不必要的移動、活動或集會，在解除三級警戒前暫緩出遊行程，並遵守戴口罩、實聯制、維持社交距離等防疫規定。

台南夜市將在12日後微解封，只要夜市業者提出防疫計畫書，核可後即能復業。此外，黃偉哲表示，台南在遵照中央指導原則的前提下，將考慮開放學校運動場、公園、戶外展場如山上水道博物館及河樂廣場，民眾仍須戴口罩、做好人流管控、保持社交距離等防疫措施。