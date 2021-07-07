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7月13日「高強度管制下走向開放」 微解封成敗看三個關鍵

台南也能上網預約接種疫苗 LINE受理原6區登記

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市首次開放民眾利用LINE「台南打疫苗」預約接種。圖／取自網路
台南市首次開放民眾利用LINE「台南打疫苗」預約接種。圖／取自網路

中央昨天公布網路上的疫苗預約系統，引發一陣混亂，台南市的預約系統也在今天正式上線，符合資格的民眾都可以利用LINE的「台南打疫苗」群組預約，對象是65到69歲一般民眾及55到59歲原住民，設籍在台南市原6區民眾，接種時間是7月8、9、10日3天，地點在在東區復興國中。

市府研考會指出，民眾只要進入LINE的主頁，在上方搜尋的地方鍵入「台南打疫苗」，找到後加入好友，即可以與系統對話，並依指示輸入身分證字號與出生年月日，系統就會自動判斷年齡是否符合預約資格，及戶籍地點是否在原6區裡，之後系統會再讓民眾選擇接種的日期與時段，如果已經額滿就不能再登記，要換別的時段。可登錄預約時間一直到8日晚間11時59分。民眾如果不會使用LINE，也可以打電話向區公所預約。

系統之前已在安平區與北區做短暫的測試，這是首次開放大規模的接種預約，市府表示，系統上可以選擇3天中的各個時段，預計一天接種3000人，3天共9000人，市府表示，65到69歲一般民眾及55到59歲原住民，全市約有11萬人，而原6區則有4萬多人，因為市區長者人口密度較高，開設復興國中站可疏解市區接種疫苗的擁擠程度。

台南市從7月1日起擴大疫苗接種，1日起開放75歲以上民眾接種、5日開放70歲以上，8日將再開放65歲以上，除了各區公所會寄發通知，並安排前往衛生所接種外，民眾還可以向13家大型醫院及192家診所電話或網路預約，但一直有民眾反應，向診所預約時，卻被告知已沒有名額、需要排隊，不知道何時才有疫苗等，有的大型醫院的名額也額滿，有人甚至到處打電話詢問，都沒有名額。

市府表示，8到10日3天開設東區復興國中接種站，針對65到69歲一般民眾及55到59歲原住民，設籍在東區、北區、中西區、南區、安平區與安南區共6區的民眾，就是為了疏解6區裡其他接種點的壓力，同時讓民眾不至於找不到疫苗可打。接種的時間是3天中的每天上午8時到12時，下午1時半到5時半。

台南市衛生局則表示，之前的大型接種站都是以列冊接種的方式，也就是事先都有安排接種對象，這是首次開放民眾以網路預約，前往大型接種站接種，未來也會不定期開放系統預約。

台南市首次開放民眾利用LINE「台南打疫苗」預約接種。圖／取自網路
台南市首次開放民眾利用LINE「台南打疫苗」預約接種。圖／取自網路
台南市政府開放利用Line上網預約接種疫苗。圖／市政府提供
台南市政府開放利用Line上網預約接種疫苗。圖／市政府提供
台南市首次開放民眾利用LINE「台南打疫苗」預約接種。圖／市府提供
台南市首次開放民眾利用LINE「台南打疫苗」預約接種。圖／市府提供

疫苗 原住民 東區

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