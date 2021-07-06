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上次莫德納3小時額滿 嘉市70歲以上明第二梯在這預約

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市長黃敏惠今直播提醒，70歲以上長輩接種莫德納疫苗，明天上午8點半開放網路預約。記者林伯驊／翻攝
嘉市長黃敏惠今直播提醒，70歲以上長輩接種莫德納疫苗，明天上午8點半開放網路預約。記者林伯驊／翻攝

嘉義市70歲以上長者第二梯次接種莫德納疫苗，明天上午8點半開放網路預約，由於上梯僅3小時就預約全數額滿，很多人沒搶到，市長黃敏惠今表示，此梯6200劑，採網路預約為主、另1成開放電話預約，讓無法上網長輩使用。

有市民疑惑為何仍僅施打70歲以上，黃敏惠今天直播解釋，雖昨天中央又配1萬80劑莫德納疫苗，規定優先提供第8類65歲以上長輩、第5類長照機構等人員，及已接種第1劑莫德納者，且嘉市65歲以上長輩4萬6000多人，中央僅配人口3成的劑量，上梯許多70歲以上未接種到，仍無法往下開放。

黃敏惠強調，7月2日至4日於施打70歲以上，3天接種報到率95.66%，比先前長者接種AZ，6月15至17日報到率86.16%，6月20至22日89.8%都還高；而截至昨天，嘉市已3萬7821名市民完成疫苗接種，覆蓋率達14.26%，目前「要打的人、被打的人都有，只缺疫苗」，中央一撥配疫苗就會馬上規畫。

黃敏惠說，70歲以上第二梯次施打，本周五及六的上午8點30分到下午4點，在東區北興國中活動中心、西區港坪體育館的大型接種站，明天上午8點半開始線上預約。港坪體育館預約網址http://www.ymhospital.com.tw/nym/covid19_vaccine999/index.html；北興國中https://flw.stm.org.tw/reg/VaccReg?ckcode=PEO9999。

莫德納疫苗 黃敏惠 體育

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