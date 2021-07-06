接觸環南市場連南部人也心驚 雲林司機2天疫苗施打率3成
因應台北批發市場及環南市場群聚染疫事件，雲林縣府爭取農漁畜批發市場、屠宰場及貨運司機等相關從業人員，造冊列入施打對象，累計至今天施打疫苗超過850人，縣府協調虎尾若瑟醫院及雲林基督教醫院等，加快疫苗施打，防堵傳播鏈。
縣長張麗善表示，上月22日環南市場出現確診，隨即由農業處透過台北畜產公司及中央機關調出2周內曾出入環南市場的車輛，回溯追查相關司機及助理名單，掌握出入人員60人並立即造冊，於昨天完成疫苗施打。
另針對農漁畜批發市場、屠宰場及貨運司機等相關從業人員，已獲中央核定2843人，並從昨天起分批施打，縣府感謝虎尾若瑟醫院及雲林基督教醫院醫護人員辛勞協助，加速疫苗施打作業，快速搭起防疫網。
農業處長吳芳銘表示，縣內批發市場、屠宰場及貨運司機等2843名相關從業人員，上周已完成造冊並納入疫苗優先施打對象，疫苗一撥配到位馬上展開施打作業；海線在虎尾若瑟醫院，山線則在西螺雲林基督教醫院。到昨天累計施打計359人，若瑟醫院今天持續施打500人，因相關業者配合度高，兩天施打率就達約30%。
另外針對環南市場、北農，即日起進場都須持PCR陰性證明，縣府也配合運送蔬菜及畜禽等貨運司機的需求，商洽雲林醫療院所提供檢測服務，取得陰性證明報告。另如有收到CDC簡訊通知的可能接觸人員，也可持簡訊通知至縣內醫療院所辦理公費篩檢。
篩檢站服務專線：
台大雲林分院 05-5323911#2167
中國醫藥大學北港附設醫院 05-7837901#1244
虎尾若瑟醫院 05-6337333#2812
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