盲借！嘉市圖書館推驚喜箱 嘉北國小外帶「閱讀全家餐」

疫情期間網購蔬果箱很熱門，嘉義市立圖書館則推出「驚喜箱」，館員精挑書免費宅配，民眾享受「盲借」開箱樂趣，上月底首波150箱被搶預約一空，圖書館明天再推100箱線上預約。嘉北國小也把書籍10本混裝一袋，在校門口供「外帶閱讀全家餐」，昨首日30袋隨即借光。

參與第一波驚喜箱的鍾姓婦人說，預約後接到館員來電詢問孩子年齡層、喜歡類型，收到科學類書籍，讓孩子又驚又喜，是很新鮮的體驗；蘇姓婦人指出，孩子喜歡去圖書館借書，最近不放心書本被反覆翻閱、接觸，感謝書寄出前會先消毒，而透過盲借的方式，喜歡上之前沒接觸過的書類，意外拓展閱讀視野。

「跨出閱讀舒適圈！」嘉市圖書館表示，考量疫情無法到館借閱，由館員精挑細選出好書來裝箱，每箱裝滿5公斤、以10本為上限，讓讀者嘗試更多元類型書籍，收到後28天再歸還即可，新一波規畫90個「家庭閱讀驚喜箱」，有成人或成人與兒童混合兩種，另去年底新購入200本兒童英文繪本才剛編目，讀者還來不及看到，也推10個「兒童英文繪本驚喜箱」。

嘉市圖書館指出，首波給持家庭借閱證的讀者線上預約，明天起第二波，只要有嘉市圖書館個人借閱證就能申請，同一地址限申請1次，申請網址家庭閱讀驚喜箱，兒童英文繪本驚喜箱。

同樣盲借概念，嘉市嘉北國小整理校內獲贈的書籍，消毒並分類適合低、中、高年級及成人者，混合10本裝一袋推「外帶閱讀全家餐」，學生家長到校門口傳達室免下車、不用填資料就能領走與歸還。

校長趙季薇說，每周提供30袋，昨天首次推出，上午不到8點就有5人排隊，當天領取一空，她也強調，外界來借領也可以，看完後隨時歸還，更歡迎將家裡舊書加進去回收，就像借出發財金，讓書本能循環活用，由於近期不方便讓學童回校借書，規畫下月起用特教班的車裝滿書本巡迴社區。