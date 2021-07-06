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台南首波幼教人員全面施打疫苗 9日起4天內打完

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
台南市教育局今晚公布幼教及課後照顧中心人員9日起施打疫苗。圖／南市教育局提供
台南市教育局今晚公布幼教及課後照顧中心人員9日起施打疫苗。圖／南市教育局提供

新冠肺炎疫苗公費優先接種對象第7類，台南市首波「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」即將開打。市長黃偉哲指示教育局和衛生局務必妥善規畫，預計7月9日至12日完成6444名幼兒園和課後照顧中心人員疫苗施打，以提升保護力，保護幼兒及學生健康。

教育局長鄭新輝表示，首批施打疫苗將在7月8日運送至台南，教育局已完成造冊，並和衛生局橫向聯繫完成施打地點的規畫。為快速完成疫苗施打，採分時段、分區、定點規畫，施打人數包括公私立幼兒園教職員工約6252人、兒童課後照顧中心服務人員約192人。教育局已公告幼兒園施打名單，課照中心人員的施打地點與時段，將公告於全國兒童課後照顧服務中心資訊網(http://afterschool.moe.gov. tw)。

教育局提醒施打疫苗的人員，務必依行政區及規畫施打的時間，到集中施打地點施打，地點、時間如下：新營體育場為7月9日上午8點至11點30分、善化慈濟聯絡處為7月10日上午8點至11點30分、東區復興國中為7月11日上午8點至11點30分，下午1點30分至5點，7月12日上午8點至11點30分。

施打疫苗當天要帶健保卡和身分證。教育局也請園所或中心配合回報已完成疫苗施打的對象及人數，以掌握人員施打情形。

疫苗 教育局 幼兒園

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