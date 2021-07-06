嘉縣偷排廢棄物事件層出不窮 議員爭取水肥處理廠
嘉義縣共有三處汙水處理廠，卻沒有設置可供使用的水肥投入口，廢棄物處理業者被迫將收集到的水肥運至台南等處理，成本相對較高，不肖業者隨意傾倒水肥的案件層出不窮，環境汙染及惡臭味嚴重影響當地居民。
今天上午有水上鄉民發現，有來自台南的廢棄物運輸車於北回國小附近的排水溝傾倒水肥，儘管業者表示是例行性清溝作業，但環保局調閱監視影像，並追蹤車輛定位後判定，業者確有違法情事，將依法開罰。
水上出身的縣議員林湘亭表示，此事也凸顯縣內缺乏水肥處理設施的窘境，針對此議題，他曾在質詢時向環保局多次建言，但也坦言，水肥處理廠屬鄰避設施，居民大多排斥。
環保局表示，嘉義縣內3處汙水處理廠，分別位於民雄鄉、朴子市及太保市，僅能處理一般民生低濃度用水，嘉義縣地廣人稀，下水道系統無法普及目前正縣內工業區尋找合適水肥處理廠廢水處理系統做處理。
嘉義縣廢棄物處理公會理事長林岱杰表示，目前嘉義縣水肥處理會先將其中水分瀝乾後製成餅狀，再移交廢棄物處理場，論斤計價，因處理程序繁瑣，加上運費處理費用偏高，業者不易回本。
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