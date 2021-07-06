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藥局實習生沒疫苗打罵「耶魯公衛的西瓜」 黃偉哲批製造對立

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天在防疫記者會直播中，回覆學生在他臉書上的留言。記者修瑞瑩／翻攝
台南市長黃偉哲今天在防疫記者會直播中，回覆學生在他臉書上的留言。記者修瑞瑩／翻攝

一名藥學科系大學生因為在藥局實習，卻沒有被列入優先打疫苗的對象，憤而在市長黃偉哲的臉書留言，稱黃是「耶魯公衛出來的西瓜」，並批評市府做法會造成防疫破口，而黃今天在防疫記者會中當眾回應，「你叫我西瓜我只能尊重」，而先讓長輩注射是中央的規定而且長輩的抵抗力差、致死率高，希望學生的發言不要製造世代對立。

這名學生在臉書上留言「欸，耶魯公衛出來的西瓜請問一下到底為什麼公文明確表示藥局實習生是疫苗施打第一順位，而你的衛生局到現在還在『研議中』，我們都開始實習多久了，每天都在高風險場所工作，憑什麼第5順位的老人比我們第1順位還優先，為什麼公文都明確表態了你們還要研議，藥局實習生一天接觸多少人？老人一天接觸多少人？如果我們不小心被感染了會傳染給多少來領藥、買防疫物資的民眾？你這種既錯誤又民粹的逆時針施打順序就是防疫破口的始作俑者」。

黃偉哲表示，對於年輕人表達意見是尊重的，畢竟市長是民選公職，「所以你叫我們西瓜，我們就算了」，但是內容中提到老人打疫苗，對長者很不禮貌，每個人家中都有老人，用這樣的方式來批評年紀大的市民，並不恰當，施打順序是中央訂定的，當初要優先施打年長者，是因為這次因為COVID-19死亡的有相當高比例是年長者，基於同島一命，而且老人家抵抗力弱、罹病的致死率高，在疫苗足夠的前提下優先給老人家施打，希望每天不要有那麼多因染病過世的年長者，希望不要批評長者先打的政策。

至於實習生，原先中央的規定，實習生以在大醫院、在教學醫院實習的優先，但除了醫院外，包括藥局或其他醫事機構、衛生所、護理之家、長照機構等，也都有很多相關實習生，市府之前多次向中央爭取列入優先施打對象，衛福部今天回函，同應台南市的意見， 將要求各大學提供名單，以安排注射。

他表示，希望大家不要製造世代間的對立，也不要把老人說成這樣子，「專業的教育很重要，教科書上的教育很重要，但生活教育、倫理教育也是相當重要的」

台南市長黃偉哲今天在防疫記者會直播中，回覆學生在他臉書上的留言。記者修瑞瑩／翻攝
台南市長黃偉哲今天在防疫記者會直播中，回覆學生在他臉書上的留言。記者修瑞瑩／翻攝

實習 疫苗 衛生所 黃偉哲

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