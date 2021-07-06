日本再贈台灣疫苗 台南：讓專機載疫苗來、載芒果回去

日本將再贈送台灣113萬劑的AZ疫苗，台南市長黃偉哲今天表示，有民代等建議要讓日本專機「載疫苗來、載芒果回去」，目前市府已在與外交部及航空公司接洽中，可能還有檢疫等問題要克服，但無論如何台南都會送芒果給日本好友，感謝他們對台灣的協助。

日本外務大臣茂木敏充今天在外務省例行記者會中宣布，將追加提供台灣113萬劑AZ疫苗，預定8日運往台灣，這是繼6月4日提供124萬劑AZ疫苗給台灣後的第2批，茂木大臣也在記者會上重申，感謝台灣在311大地震時對日本進行慷慨的捐輸，現在台灣面臨疫苗不足的情況，日本也將伸出援手。

台南市長黃偉哲在今日的防疫記者會上，再次謝謝日本的好朋友贈送113萬劑的AZ疫苗，他表示，在目前全球疫苗都供不應求的時刻，對於日本政府再度伸出援手追加這批疫苗，给予國内疫情防治極大幫助，他要向日本政府與人民至上誠摯謝意，同時他也在今日的記者會上戴上感謝日本的口罩。

另外，對於有國人表示日本用貨機載疫苗來台灣，台灣是不是該回贈台南最優質的芒果，黃偉哲也表示，生鮮水果要出口有一定的檢疫規定，他會洽外交部詢問可行性，如果可以原機回贈，他也樂觀其成；而目前台南已經有出口至日本的芒果，將把已經出口的芒果，直接在日本贈送給日本的好朋友，包括一些友誼城市，還有友台的國會議員等。