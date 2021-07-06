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嘉市停辦台灣設計展？ 黃敏惠反駁「當然要辦」曝走向

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（右三）今年4月28日北上經濟部，完成台灣設計展簽約。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右三）今年4月28日北上經濟部，完成台灣設計展簽約。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府今年10月主辦台灣設計展，受疫情影響已決定延期，卻傳出市府向中央表達停辦、又改口暫緩停辦，對此黃敏惠今下午直播駁斥，強調「當然要辦」，預計8月底做決定，疫情趨緩可能延到明年初，若持續嚴峻而取消，盼2023年主辦權留給嘉市。

市府今年4月28日與經濟部完成簽約，黃敏惠指出，好不容易爭取到設計展，承辦很辛苦但有意義，要延期真的捨不得，籌備過程就把設計思維融入城市治理中；文化局長盧怡君說，延期只是延進場的時間，文化局、台灣設計研究院、展館策展單位等團隊已開6、7次工作會議，如期進行中，沒有停辦選項。

黃敏惠說，6月初宣布嘉市下半年度許多重大活動將會延期，包括9月的光之影舞、9月底至10月的台灣設計展、12月嘉義國際管樂節，但會視疫情狀況滾動檢討；上月底屏東DELTA變種株病毒擴散，對南部影響大，再次與經濟部工業局交換意見後，會於8月底跟中央決定確切舉辦時間。

黃敏惠表示，假使疫情趨緩、安定，能恢復一般日常生活，應延遲到明年年初舉辦，萬一疫情狀況未知、不是市府能掌握到，面臨取消，但因明年設計展已決定為高雄主辦，希望之後2023年把主辦權保留給嘉市，會繼續爭取。

嘉市設計展場地之一的嘉義文創園區，近期傳出委外包商新嘉文創將與文化部解約，文化局表示場地不受影響，立委王美惠協調，透露暫訂7月底解約，會請文化部妥善處理進駐商家權益、後續執行方案。

嘉義市長黃敏惠今天強調台灣設計展「當然要辦」，8月底會再與經濟部工業局決定確切舉辦時間。記者林伯驊／翻攝
嘉義市長黃敏惠今天強調台灣設計展「當然要辦」，8月底會再與經濟部工業局決定確切舉辦時間。記者林伯驊／翻攝

疫情 黃敏惠

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