防疫任務繁重 企業行動捐防疫物資挺雲林警

新冠肺炎疫情去年爆發至今，加上5月實施3級警戒以來已1個多月，醫護、警消等人員承擔繁重任務守在疫情前線，背後辛苦一般人難以想像；對此立法委員劉建國號召民間企業募集1千副護目鏡及1萬份濾泡咖啡等防疫物資，今天捐贈雲林縣警局，希望保護第1線人員，也向警方致敬表謝意。

劉建國說，警力除要戒護檢疫站、疫苗快打站，也得執行群聚及未戴口罩等勤務，常態性的治安、交通任務同步進行，面對不知何時可以結束的疫情，仍扛起眾多壓力負重前行。

劉建國、縣議員江文登、張庭綺等人今天代表捐贈物資，由縣警局長朱宗泰受贈。劉建國表示，此次護目鏡和濾泡式咖啡是由怪怪貿易公司董事長廖英熙、台北市驗光生公會理事長許正格及國策顧問黃銘得響應捐贈，3人不約而同以行動「挺警抗疫」。