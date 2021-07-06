台南市消防之友會二辦處 贈消防弟兄慰勞金及芒果禮盒

消防之友會第二辦事處長胡正德今天代表二辦處顧問，贈送台南市消防局第二救災救護大隊慰勞金55000元及每人1箱芒果禮盒慰勞辛勞。

胡正德表示，疫情期間第二救災救護大隊消防同仁堅守崗位，配合各項防疫工作，因防疫加重許多工作，早已忙得不可開交，若有通報疑似新冠肺炎症狀者，救護人員也全副武裝協助送醫，第一線防疫人員風險極高。

台南市消防之友會第二辦事處指出，響應市政府照顧果農政策，向農民採購芒果，贈與辛勞消防同仁，也盼能對在地農業盡上一份心力。