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台南市消防之友會二辦處 贈消防弟兄慰勞金及芒果禮盒
消防之友會第二辦事處長胡正德今天代表二辦處顧問，贈送台南市消防局第二救災救護大隊慰勞金55000元及每人1箱芒果禮盒慰勞辛勞。
胡正德表示，疫情期間第二救災救護大隊消防同仁堅守崗位，配合各項防疫工作，因防疫加重許多工作，早已忙得不可開交，若有通報疑似新冠肺炎症狀者，救護人員也全副武裝協助送醫，第一線防疫人員風險極高。
台南市消防之友會第二辦事處指出，響應市政府照顧果農政策，向農民採購芒果，贈與辛勞消防同仁，也盼能對在地農業盡上一份心力。
消防局表示，第二辦事處108年成立後，致力提升消防人員福利，陸續捐贈各式裝備器材如美式消防梯2具、可調式空氣呼吸器5組、防護面罩及耗材110組、14部跑步機與划船機等健身器材、補助各分隊需要之訓練器材、防護器材，加強同仁體適能與救災防護，同步提升救災安全。為使同仁無後顧之憂，也補助消防同仁意外險保險費。而對於特殊重大救災救護案件，逐案審核表現優異者，頒贈同仁獎勵金，如麻豆、官田、南化分隊已有數件到院前心跳停止救護案件患者康復出院，獲頒消友會致贈獎勵金，大大提升消防同仁士氣。
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