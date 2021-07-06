台南夜市12日後可望復業 市府補助每攤2500元設備費

台南市夜市可望在7月12日之後恢復營業，台南市長黃偉哲今天表示，各方的反應是兩樣情，一方面期待恢復疫前的夜市生活，另一方面也擔心形成防疫的破口，市府會選擇性、條件性的開放。

黃偉哲表示，台南夜市業者須提出防疫計畫書送至主管機關進行聯合審核，而防疫規範規定必須控制人流管制，包含道路型夜市及廣場型夜市，人潮容易聚集的攤位，必須劃設清楚社交距離，出入口派人管制，另外要求業者對於工作人員盤點造冊，落實健康管理及定期篩檢，每個營業日前均須進行全面性消毒，減少出入口，避免人潮聚集的風險，並加強宣導稽查。

黃偉哲說，夜市復業遵循防疫的規範，包括落實三罩一套，就是要戴口罩、面罩，食物要加上遮罩，並要戴手套或是防水圍裙，並維持每人最少1.5公尺的社交距離。

消費者防疫規範的部分則是要求全程戴口罩，並提醒「三禁兩外」規定，禁止內用、試吃、邊走邊吃，全面外送和外帶，維持安全社交距離，落實實聯制，減少逗留時間。

對於有些攤商表示不會填寫防疫計畫書，黃偉哲也表示，南市府已經有防疫計畫的範本，中央規定的相關防疫指引都已經錄入，攤商只需要簽名並照著指引落實即可，他說就好像寫考卷一樣，市府已經把答案都填好，攤商只要寫上名字就可以交卷，所以沒有不會寫防疫計畫書的問題。

有關夜市攤商的相關補助，經發局表示，攤商設立熟食遮罩所增加的成本，南市府也已研擬補助每攤最高2500元的設置經費，目前初估約有815攤；關於夜市租金的部分，市府也積極向土地持有者(民間或政府)協商租金減免措施，以減輕攤商經濟壓力。