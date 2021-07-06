配天宮贈朴子分局「智能防疫門」 進出全身消毒
防止新冠肺炎病毒入侵，嘉義縣朴子配天宮今天贈送縣警局朴子分局一座「智能防疫門」，員警、民眾進出時全身自動消毒，降低病毒感染風險。
因應新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情，提升朴子分局防疫量能，朴子配天宮董事長蔡承宗及董事柯政隆今天上午致贈「智能防疫門」一座及75%酒精一批給朴子分局。
蔡承宗說，警察必須稽查八大行業等易傳染新冠肺炎病毒場所，安裝「智能防疫門」讓員警執勤返回時，先經防疫門噴霧全身消毒，降低傳染風險，維護員警執勤安全。進出朴子分局的民眾，也能全身消毒。
朴子分局長陳鴻忠表示，非常感謝朴子配天宮捐贈防疫裝備及物資，讓同仁可以更安心投入治安及防疫工作。
陳鴻忠強調，防疫期間希望民眾都能做好自我健康管理，減少非必要性外出，若需外出務必正確佩戴口罩，如此也能保護第一線員警的安全。
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