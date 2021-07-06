農職保保了沒？增給傷害給付保障加倍 雲縣補助自付額

農民職業災害保險2018年11月開辦傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付及喪葬津貼等4項給付，雲林縣政府隔年起補助農民每月自付保費15元，農業處統計至今投保人數5萬6千多人，投保率51.27%；今年5月起方案除原有「一般傷害給付」，另推出「增給傷害給付」，每月多出5元保費仍由縣府負擔，但目前僅有1千多人申請調整，縣府呼籲已投保農民可依需求評估轉保，雙倍保障，安心從農。

農業處長吳芳銘表示，農民職災保險一般傷害給付，現行總保費每月25元，農民每月負擔15元，給付金額第1年每月7140元；增給傷害給付總保費為每月33元，農民每月負擔20元，總保費每月多8元、自付額增加5元，但相對給付金額多1倍，第1年每月14280元，且自付額由縣府全額補助，農民保費維持零負擔，但擁有雙倍保障。

農業處指出，農民在田間從事農業工作，如因操作農機具導致受傷、跌傷或骨折、農藥中毒甚至中暑等職業意外傷害或事故，都涵蓋在職災保險給付保障範圍；據統計，縣內去年度成功理賠563件，總給付金額達1376萬元。