農職保保了沒？增給傷害給付保障加倍 雲縣補助自付額
農民職業災害保險2018年11月開辦傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付及喪葬津貼等4項給付，雲林縣政府隔年起補助農民每月自付保費15元，農業處統計至今投保人數5萬6千多人，投保率51.27%；今年5月起方案除原有「一般傷害給付」，另推出「增給傷害給付」，每月多出5元保費仍由縣府負擔，但目前僅有1千多人申請調整，縣府呼籲已投保農民可依需求評估轉保，雙倍保障，安心從農。
農業處長吳芳銘表示，農民職災保險一般傷害給付，現行總保費每月25元，農民每月負擔15元，給付金額第1年每月7140元；增給傷害給付總保費為每月33元，農民每月負擔20元，總保費每月多8元、自付額增加5元，但相對給付金額多1倍，第1年每月14280元，且自付額由縣府全額補助，農民保費維持零負擔，但擁有雙倍保障。
農業處指出，農民在田間從事農業工作，如因操作農機具導致受傷、跌傷或骨折、農藥中毒甚至中暑等職業意外傷害或事故，都涵蓋在職災保險給付保障範圍；據統計，縣內去年度成功理賠563件，總給付金額達1376萬元。
農業處表示，目前投保增給傷害給付有1千7百多人，還有5萬4千多人未轉保，呼籲農民可依實際需求，每年5月或11月至戶籍所在地農會申請調整，另實際從事農業工作、符合資格但還未投保者踴躍評估保障內容，可依自身需求及意願申請加保，保障自身權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言