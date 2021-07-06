台南芒果郵購創佳績 半個月賣逾10公噸

中央社 / 台南6日電

台南郵局協助芒果農民行銷，南化區用「一穗一果」栽培管理方式生產的芒果，受消費者喜愛，6月15日推出後半個月內創下超過10公噸銷售佳績。

台南市政府農業局長謝耀清今天表示，因應芒果產季，市府6月初與台南郵局開始合作全力協助農民宅配鮮果，郵局加派人力及運能，並提早於玉井、楠西、南化成立上收中心，以最快速的快捷郵件協助農民宅配運送鮮果，同時提供農民芒果銷售管道。

謝耀清指出，台南郵局選用南化果樹產銷班第79班「一穗一果」栽培管理方式生產的果實，6月15日起開放消費者於i郵購及各地郵局窗口訂購，截至6月30日止，半個月創下約10.6公噸、新台幣121萬元營業額佳績，以高品質贏得消費者青睞。

謝耀清表示，喜愛芒果的民眾可於i郵購及各地郵局窗口訂購，每箱約10台斤，分為3種599元、699元、799元3種等級，每銷售1箱就捐款10元給社團法人台南市理想家庭促進協會。

台南郵局指出，最近受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，許多民眾減少外出，改為網路購物，部分宅配業者為確保品質調整服務內容，台南郵局運能雖然也增加，但出貨通順，用速度守護農產品質、力挺小農，希望能減輕疫情對芒果銷量的影響。

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