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日本宣布追加贈113萬劑AZ疫苗 後天運送來台

台南郵局「神隊友」助攻 半個月銷10點6噸芒果

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南郵局協助芒果行銷，憑藉郵局好口碑業績斐然，被市府讚稱是「神隊友」。圖 ／台南市政府農業局提供
台南郵局協助芒果行銷，憑藉郵局好口碑業績斐然，被市府讚稱是「神隊友」。圖 ／台南市政府農業局提供

台南市政府農業局表示，台南郵局協助芒果行銷，憑著郵局多年來好口碑，贏得消費者青睞，短短半個月已銷售10.6噸，市長黃偉哲也肯定是農民及消費者的「神隊友」。

台南芒果6月中旬起陸續上市，台南郵局協助農民行銷，為提供消費者優質果品，選用南化果樹產銷班第79班「一穗一果」栽培管理方式生產的果實，色澤美、甜度高，媲美外銷日本等級。

6月15日起開放消費者於i郵購及各地郵局窗口訂購，截至6月30日止，短短半個月創下約10.6噸、121萬元佳績。

黃偉哲表示，因應芒果產季，市府6月初即洽請台南郵局全力協助農民宅配鮮果，並提早於玉井、楠西、南化成立上收中心，以最快速快捷郵件協助農民宅配運送鮮果，是台南農民及消費者的「神隊友」。

農業局長謝耀清表示，農業局啟動內銷、外銷及多元加工等產銷策略三箭穩定台南芒果市場。國內行銷部分，結合產區公所或農會持續增加線上及加強網路行銷推播，並針對今年小果偏多的情形，輔導所轄農會及合作社推出小果禮盒，媒合國營事業、南科園區、各大企業及機關單位踴躍採購。

他說，消費者可於i郵購及各地郵局窗口訂購，每箱約10台斤，分為3種等級，珍珠級愛文芒果16顆至18顆優惠價599元；閃耀級愛文芒果13顆至15顆優惠價699元；璀璨級愛文芒果9顆至12顆優惠價799元。每銷售一箱就捐款10元給社團法人臺南市理想家庭促進協會，價格優惠兼做公益。

台南郵局協助芒果行銷，憑藉郵局好口碑業績斐然，農民忙出貨。圖 ／台南市政府農業局提供
台南郵局協助芒果行銷，憑藉郵局好口碑業績斐然，農民忙出貨。圖 ／台南市政府農業局提供

芒果 郵局 農民

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