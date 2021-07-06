左鎮化石園區推新APP 「石光旅行」餵恐龍

台南市左鎮化石園區在暑假期間推出「石光旅行」AR體驗APP，遊客下載程式後就可在園區內挑戰餵食恐龍等互動式任務，盼以多元化遊戲拉近遊客與展覽資訊的距離。

台南市政府文化局今天公布這款配合左鎮化石園區展覽資訊製作的APP，希望一改以往被動式導覽模式，將探索博物館的主導權交給每一名入園民眾，以主動式參觀創造個人專屬的獨特博物館經驗，也更了解考古挖掘出的各類古生物化石。

文化局指出，「石光旅行」APP利用AR擴增實境技術，根據園區內不同展館的內容與地形，設計出不同特色關卡，遊客下載程式後即可在園區體驗與古生物互動、觀賞立體動畫影片等多元樂趣，遊戲中還有許多互動式任務，例如進入河床採集化石、幫助金絲猴收集蘋果、協助化石分類與排列，還有清修化石，餵食暴龍、三角龍、腕龍。

文化局表示，遊戲雖是在園區內才能玩，但遊客完成互動式任務後可獲得不同主題古生物圖片獎勵，可帶到其他景點叫出來當成拍照素材，遊客可發揮創意，愛怎麼玩就怎麼玩。

文化局指出，藉由AR等相關技術應用，打造虛擬古生物動物園，期望透過博物館典藏加值與體驗，與民眾展開不同交流與對話，民眾可在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫警戒期過後安排知性小旅行，創造不同以往的博物館體驗。